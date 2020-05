L’Asl Al sull’epidemia di Covid19 a Tortona: il sindaco Chiodi non scarichi sull’Asl responsabilità che sono solo sue

Tortona – “Già il giorno dopo la segnalazione avevamo preso in carico i Vigili Urbani ritenuti contagiati, facendo tutte le analisi del caso”. Rispondono così dall’Asl di Alessandria in merito alle affermazioni del sindaco di Tortona, Federico Chiodi che, martedì in Consiglio comunale, ha ripercorso tre mesi di emergenza sanitaria, rivelando che la decisione di sospendere il servizio della Polizia Municipale, oltre che per tutelare la salute degli agenti, era stata presa anche per segnalare ai livelli più alti la gravità della situazione e perché la prefettura e la questura si rendessero conto che occorreva un’azione più tempestiva.

Il Consiglio si è riunito per la prima volta dall’inizio dell’epidemia su richiesta della minoranza che ha voluto discutere della gestione di questo periodo in una sede ufficiale, ponendo una serie di quesiti tra cui anche i dati sull’epidemia e il sostegno alla ripresa economica.

Le parole del primo cittadino tortonese non potevano essere più chiare: “Già da qualche giorno – ha spiegato – avevamo avvisato telefonicamente l’Asl di un certo numero di malati al Comando di polizia municipale a cui, il 13 marzo, si sono aggiunti altri tra cui il vicecomandante Andrea Gastaldo (poi mancato ndr). A quel punto ho iniziato a scrivere a Sisp, Unità di crisi della Regione, Asl Al, Prefettura. Ho tramesso l’elenco e le generalità dei 10 agenti in malattia con sintomi riconducibili a un possibile contagio da Covid. Gli agenti a disposizione sono scesi da 23 a 13”.

Il sindaco, da parte sua, aveva segnalato anche che l’aumento delle malattie si era verificato in modo molto rapido e si temeva un’ulteriore diffusione in tutto il Corpo. Per questo chiedeva urgentemente che i 10 agenti segnalati venissero sottoposti a tampone.

Pronta la risposta dell’Asl alessandrina: “Chiodi non scarichi le responsabilità su di noi, il 14 marzo, ossia il girono dopo la segnalazione, avevamo preso in carico i vigili urbani segnalati facendo tutte le analisi del caso. Semmai il problema dei contagi alla Polizia Municipale di Tortona potrebbe risalire a monte, magari per il fatto che i vigili non avevano adeguate misure di protezione”.

Insomma sulla delicata questione del comando di polizia municipale tortonese chiuso ora è un rimpallarsi di responsabilità.

A questo proposito l’Asl Al ha annunciato un comunicato nei prossimi giorni.