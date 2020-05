Scontro tra un’auto e un furgone: ferita una persona

Alessandria – Intervento della Polizia Municipale di Alessandria, stamane, insieme al personale del 118 per un incidente tra un’auto e un furgone. Nello scontro, avvenuto all’altezza del semaforo tra via Casalbagliano e via Tagliata uno dei conducenti ha riportato la rottura del femore ed è stato trasportato in ospedale ad Alessandria.

Sul posto si sono formati lunghi incolonnamenti e i vigili stanno procedendo a dirottare il traffico per permettere ai soccorsi di agire in sicurezza.