Si fingono tecnici che disinfettano le case dal Covid e derubano anziana di soldi e gioielli

Costanzana – Un’anziana signora di Costanzana, nel Vercellese, è stata vittima, nei giorni scorsi, di due truffatori che, spacciandosi per tecnici che dovevano disinfettare gli ambienti in tempo di Covid, le hanno rubato portafoglio e gioielli.

I due avevano la mascherina. La signora si è fidata e li ha fatti entrare. Ha seguito tutte le loro indicazioni, pensando agissero in buona fede.

La paura del virus, l’isolamento sociale da cui si è usciti da poco hanno fatto il resto. I truffatori le hanno detto di mettere il portafogli nel frigorifero. Poi con diverse scuse l’hanno distratta e ovviamente il portafoglio e qualche altro gioiello che era in casa sono spariti. I ladri se ne sono andati lasciando l’anziana padrona di casa confusa. Non sono ritornati, come le avevano detto che avrebbero fatto, per controllare i lavori. Quando la pensionata ha capito che si era trattato di un furto era troppo tardi. I contanti portati via sono stati qualche centinaia di euro.

Su Facebook la sindaca di Costanzana, Raffaella Oppezzo, già in passato aveva raccomandato la comunità di stare attenta.