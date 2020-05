Voragine in strada davanti alla scuola De Amicis ad Alessandria, intervenuti i Carabinieri

Alessandria – Provvidenziale intervento dei Carabinieri di Alessandria, stamane, in piazza Vittorio Veneto, proprio davanti all’ingresso della scuola De Amicis.

I militari sono entrati in azione per mettere in sicurezza una parte di strada in cui si era aperta una voragine del diametro di due metri e che sarebbe potuta diventare una pericolosa trappola se qualcuno, passandoci sopra, ci fosse caduto dentro.