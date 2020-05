Roma – Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 531 nuovi casi di coronavirus (con 55.824 tamponi effettuati). Sabato l’incremento era stato di 669. Lo indica il bilancio della Protezione civile. Sono saliti a 140.479 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a sabato di 1.639. Sono 50 le vittime nelle ultime 24 ore, escludendo però il numero di morti in Lombardia (non ancora pervenuto). I morti salgono così a 32.785.