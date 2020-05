Fase 2, cosa riapre da domani, lunedì 25 maggio

Stefano Rizzuto di Fanpage – Da domani, lunedì 25 maggio, l’Italia affronterà una nuova fase di aperture: non solo palestre e piscine, ma anche scuole guida, noleggio di auto e moto, luna park e parchi acquatici. Ogni regione, comunque, ha regole diverse e c’è anche chi consente gli spostamenti tra regioni diverse, ma solo nel caso di comuni confinanti. La riapertura più attesa è quella di palestre, piscine e centri sportivi. Ma da lunedì 25 maggio la nuova parte della fase due riguarderà anche tante altre attività, con differenze tra le regioni. C’è chi riaprirà i luna park, in molti faranno riprendere le attività di scuola guida così come i tirocini di presenza. Ma ci sono novità anche per i noleggi delle auto, per i centri sociali, per i bambini, per le spiagge e in alcuni casi anche per gli spostamenti (limitati) fuori regione. Anche se l’elemento principale rimane quello di palestre e piscine, che dal 25 maggio torneranno ad ospitare tantissimi italiani che per mesi hanno dovuto ricorrere all’attività sportiva in forme diverse a quelle a cui erano abituati, spesso in casa o, negli ultimi giorni, nei parchi.

In Veneto riaprono anche aree gioco per bambini

Non solo le palestre e le piscine, in Veneto dal 25 maggio riaprono anche i parchi tematici e le aree di intrattenimento, così come i servizi di noleggio per le auto, le bici e le moto. Ripresa anche per le aree giochi per i bambini all’aperto, così come per tutte le strutture ricettive rimaste finora chiuse. Il presidente della regione, Luca Zaia, dà il via libera anche ai centri culturali e ai centri sociali. Si dovrà attendere il primo giugno per i servizi per l’infanzia come i centri estivi, in anticipo comunque rispetto alle indicazioni nazionali.

Riaprono i luna park in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna potranno riaprire tutte le strutture ricettive (erano già aperti gli alberghi), come agriturismi, ostelli e case vacanza. Ma riprende anche l’attività di luna park e parchi acquatici, seguendo il protocollo regionale: ingressi limitati, con un numero massimo di persone presenti contemporaneamente, distanziamento sociale e assembramenti vietati. Bisognerà favorire le prenotazioni online e si dovranno prevedere, se possibili, percorsi separati per ingresso e uscita. Vengono inoltre sospese alcune attività come quelle di animazione.

Dal 25 maggio l’Umbria riapre a spostamenti in regioni confinanti

L’Umbria, dal 25 maggio, permette ai suoi cittadini di spostarsi fuori dalla propria regione, ma solamente nel comune confinante con il proprio per chi abita al confine: niente limitazioni, però, solamente per le visite ai congiunti. In regione riaprono anche biblioteche, musei, agriturismi e tutte le imprese del commercio al dettaglio su aree pubbliche, come nel caso dei mercati. In Sardegna, invece, riapriranno le strutture per anziani e disabili, mentre in Campania si è deciso di aprire nuovamente gli zoo.