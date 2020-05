A Ovada gattina finisce in un tombino ed è salvata da volontari, Vigili del Fuoco e Carabinieri

Ovada – Una gattina di poche settimane è stata salvata, venerdì, dai Vigili del Fuoco di Ovada da morte sicura.

Il piccolo gatto era finito in un tombino, lasciato pericolosamente aperto, e nessuno, per chissà quanto tempo, aveva sentito i suoi lamenti.

Fortunatamente venerdì una ragazza ha, poi, sentito un miagolare insistente, si è avvicinata e ha capito che il lamento arrivava dal buco accanto alla carreggiata, in mezzo ad alberi e rovi. Ha cercato di fare qualcosa, ma il gatto si trovava troppo in basso per riuscire a prenderlo.

Così, la donna ha avvertito i volontari dell’Enpa, l’associazione che si occupa della protezione degli animali.

Neanche loro, però, sono stati in grado di afferrare l’animale e riportarlo in superficie. Alla fine, tutti hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco e la polizia municipale. Mentre i vigili urbani hanno dato una mano regolando il traffico sulla strada, i pompieri si sono dati da fare per salvare la bestiola.

L’animale, quando è tornato all’esterno, era terrorizzato, dopo chissà quante ore trascorse là sotto. I volontari dell’Enpa hanno così preso in custodia il micino e in poco tempo le hanno per fortuna trovato una casa.