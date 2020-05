Bonafede ci è costato 10.000 euro per andare da Napoli a Roma

Roma (Gaetano Mineo de Il Tempo) – Ha percorso duecento chilometri per diecimila euro. L’aereo di Stato, un Falcon, è decollato lo scorso 27 febbraio da Napoli per atterrare a Roma per “motivi di sicurezza”, riportano i documenti. A bordo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il pentastellato duro e puro che ha sempre puntato il mirino sulla casta per gli sprechi della politica e soprattutto per l’uso dei voli blu con cui, però, dopo due anni al governo oramai ha un buon feeling. Quindi meglio un comodo aereo e non la macchina, per tornare a Roma da Napoli. Poco più di 200 km percorribili in meno di due ore in auto, mezzo che avrebbe fatto risparmiare denaro agli italiani. Ma che Bonafede ha fatto in aereo in quanto “è stato necessario ricorrerci perché era in corso alla Camera la votazione finale della conversione in legge del decreto sulle intercettazioni promosso proprio dal ministro”. Per la cronaca, Bonafede in quella giornata di sole del 27 febbraio ha partecipato a un vertice Italia-Francia. Vertice “lasciato anticipatamente alle 18,30 circa [affinché] gli consentisse di essere presente in aula prima del definitivo voto finale sul suo provvedimento previsto da programma dei lavori parlamentari per le 20”, ci scandisce sempre l’ufficio stampa di Bonafede.