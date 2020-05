Domenico Ravetti s’è dimesso da capogruppo Pd in Regione

Torino – Domenico Ravetti ha rassegnato le dimissioni da capogruppo del Pd in Regione. Lo ha reso noto in una lettera spedita al segretario regionale del Pd Paolo Furia e al tesoriere Daniele Borioli, dove annuncia che il 13 giugno porterà a termine l’incarico. Alessandrino, 49 anni, sposato con due figli, ha iniziato la sua carriera politica nel 1995 come Consigliere comunale a Castellazzo Bormida, Comune di cui divenne sindaco a soli 33 anni nel 2004, confermato cinque anni dopo. Segretario provinciale del Pd nel 2013, è stato eletto per la prima volta consigliere regionale nel maggio del 2014 divenendo presidente della Commissione Sanità, Politiche Sociali e Politiche per gli anziani. Ad Aprile del 2018 era capo gruppo del Partito Democratico, carica che rinnoverà l’anno successivo. La sua azione politica è sempre stata conciliante ed ha sempre evitando gli scontri diretti. Questo atteggiamento, secondo alcuni osservatori, sarebbe stato considerato troppo morbido e causa di una frattura con una parte del suo gruppo. Il suo posto sarà ricoperto per il momento dal suo vice Raffaele Gallo.