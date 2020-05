Ex Ilva, l’ad di ArcelorMittal: “Onoreremo gli impegni presi”. Il ministro Gualtieri: “Stato disponibile a intervenire”. Ma manca ancora un piano industriale

Roma – “Lo Stato è disponibile a intervenire direttamente per avere un’Ilva forte, che produca tanto, che sia leader mondiale, che abbia 10.700 occupati, che faccia investimenti significativi con l’intervento dello Stato diretto e indiretto” ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’incontro con sindacati e ArcelorMittal Italia che si è tenuto stamane al ministero dello Sviluppo economico sul destino dell’ex Ilva.

Il ministro dell’Economia ha parlato di “proroga ragionevole” rispetto alla “presentazione del piano industriale” da parte di ArcelorMittal Italia. L’incontro tra le parti è stato aggiornato tra dieci giorni quando ArcelorMittal presenterà il piano industriale per l’ex Ilva.

Dal fronte aziendale l’ad Lucia Morselli ha detto che “ArcelorMittal vuole onorare gli impegni presi fino in fondo anche con le difficoltà causate da Covid. Vogliamo andare avanti e siamo pronti a presentare il piano fra una diecina di giorni”. Morselli ha anche dichiarato che ArcelorMittal vuole “mantenere l’integrità degli impianti di Taranto e la sua importanza a livello europeo” .

Alla teleconferenza erano presenti anche il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, i vertici di ArcelorMittal, i commissari Ilva e in sindacati dei metalmeccanici.

“Siamo consapevoli che il Covid ha prodotto rallentamenti e situazioni complicate da gestire ma pensiamo sia tempo di proseguire sull’accordo di marzo e incoraggiamo l’azienda a procedere lungo quella strada” ha dichiarato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri durante la videoconferenza.

“Il Governo ritiene ci siano le condizioni per proseguire con il piano industriale previsto dall’accordo del 4 marzo, anche con le difficoltà causate dal Covid-19. Il piano industriale è un elemento imprescindibile da cui partire” ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Entrambi hanno auspicato: “La conferma degli impegni condivisi”.

Segnali preoccupanti erano arrivati dalla ArcelorMittal nelle scorse settimane con la richiesta di una garanzia statale per un maxiprestito, respinta con garbo dal ministero dell’Economia, e la sospensione del pagamento del canone d’affitto.

Tanto da portare il Governo alla consapevolezza che la proprietà franco-indiana avrebbe potuto formalizzare la volontà di lasciare l’ex Ilva a dispetto della cornice di accordo siglata nei mesi scorsi.

Era stata richiesta la garanzia statale su un prestito da 400 milioni, con una norma ad hoc prima ancora che diventasse operativo il meccanismo delle garanzie Sace inserito nel Dl Liquidità. Il no governativo ha fatto precipitare una situazione già complessa, esacerbata dalla crisi economica dovuta alla pandemia.

Ufficialmente c’è sul tavolo l’avvio del dialogo sui livelli occupazionali, rimasto uno dei buchi neri del preaccordo che aveva sgombrato il campo dai contenziosi giudiziari incrociati.

Come noto, si era arrivati a una prima intesa in base alla quale Mittal, a partire da novembre e fino al termine dell’anno, potrebbe abbandonare Taranto e gli altri siti italiani se non si concretizzasse il piano di investimento che prevede anche l’ingresso dello Stato nella holding AmInvestco con una quota di minoranza di Invitalia. Penale da pagare: 500 milioni.

Nei giorni scorsi era circolata anche l’ipotesi che il governo potesse chiedere il raddoppio di quella cifra, quindi 1 miliardo, se Mittal davvero uscirà prima di novembre. Fonti del ministero dell’Economia (Mef) hanno smentito.

Intanto oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo ArcelorMittal è stato dichiarato lo sciopero .

“Da Genova a Taranto – spiegano i sindacati – manifestiamo il nostro dissenso. Fim, Fiom e Uilm denunciano da tempo lo stato di abbandono in cui versa la fabbrica e l’ultimo atto di un film giunto ormai ai titoli di coda è la chiara dimostrazione che il futuro ambientale, sanitario, occupazionale e produttivo non può rimanere nelle mani di un interlocutore inaffidabile”.