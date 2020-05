Ex Ilva: oggi l’incontro al Mise per decidere il futuro di un’azienda, l’ennesima, che rischia di andarsene da Novi

Novi Ligure – Mettere alle strette ArcelorMittal. È quello che chiederanno i sindacati che stamane, alle dieci, incontreranno, al Mise, il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e quello del Lavoro, Nunzia Catalfo.

La questione è ormai, tristemente, nota. L’ex Ilva è ormai ferma da più di una settimana dopo le voci di un possibile disimpegno dall’Italia del gruppo franco -indiano. Anche ieri i lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure, posti in cassa integrazione, hanno proseguito lo sciopero a oltranza e mantenuto il presidio davanti ai cancelli, bloccando tutti i mezzi in entrata e in uscita.

La produzione, dunque, a Novi è praticamente ferma con solo pochi lavoratori comandati che provvedono a mantenere efficienti le linee nella speranza di una ripresa.

Ma ci sarà oppure no la tanto attesa ripartenza?

Il rischio di una chiusura totale è alto tanto più che se ciò dovesse avvenire, per la città di Novi Ligure sarebbe davvero il colpo di grazia, dopo che anche un’altra realtà storica e importantissima come la Pernigotti ha ormai quasi levato le tende.

Come i turchi Toksoz per la Pernigotti, dunque, anche i franco-indiani della ArcelorMittal potrebbero concretamente andarsene, lasciando senza più nulla una città che, invece, storicamente aveva visto nascere e crescere numerose storiche aziende (come la Carlevaro e Catteneo, la Catariflex, la Zavaglia, solo per citarne alcune).

Cosa, però, potrebbe avere davvero spinto la ArcelorMittal ad andarsene, o meglio ad essere in procinto di farlo?

La questione dello scudo penale sicuramente è un fatto non da poco.

L’abrogazione della “protezione legale” aveva, infatti, alcuni mesi fa indotto la multinazionale dell’acciaio a rivedere i suoi piani: senza di esso, come sottolineato, non solo il piano ambientale può non essere eseguito, ma neppure l’attività industriale svolta. La multinazionale dell’acciaio si era dunque detta disposta a riconsegnare il tutto, vista l’indisponibilità ad adempiere al contratto stipulato.

La situazione all’Ilva era dunque già traballante da alcuni mesi, l’emergenza sanitaria e le voci di una possibile delocalizzazione arrivati negli ultimi tempi hanno fatto il resto. Poi gli scioperi ad oltranza e stamane il tanto atteso incontro al Mise.

L’azienda nei giorni passati aveva proposto un’ipotesi di accordo, prevedendo un rientro al lavoro di circa 300 delle 666 persone attualmente in forza a Novi, a partire da mercoledì, con eventuale turnazione in alcuni reparti.

Preoccupazione anche tra i lavoratori dello stabilimento ArcelorMittal di Racconigi, nel Cuneese. Tutto dipenderà dall’incontro odierno e se ArcelorMittal spiegherà quali siano le sue intenzioni. Quindi se intende lasciare gli impianti il 30 novembre, pagando la penale di 500 milioni, oppure se voglia rilanciare la produzione non solo a Novi ma su tutti gli insediamenti nazionali.