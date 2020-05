Morti nel Vercellese due motociclisti nel primo fine settimana dopo il lockdown

Vercelli – Con la fine del lockdown la gente è tornata a popolare le strade, in macchina e in moto. E proprio due motociclisti, ieri, nel Vercellese, hanno perso la vita.

Si tratta di Enzio Pilotta, un giardiniere quarantenne di Postua, nel Vercellese, e di Pier Franco Valsecchi, un biellese classe 1966.

Pilotta è morto nella prima serata sulla provinciale della Cremosina, strada molto amata dai motociclisti, nel territorio di Pogno, nel Novarese. L’incidente è accaduto poco dopo le 20. L’uomo stava rientrando a casa con un gruppo di amici dopo la prima uscita post lockdown. Il gruppo composto da appassionati della moto di Biella, Serravalle e Gattinara, si era recato prima sul lago di Viverone poi sul lago d’Orta. Il gruppo stava percorrendo la Cremosina in direzione Valsesia e a meno di un chilometro dalla galleria, che sbuca in provincia di Vercelli, Pilotta, secondo la ricostruzione degli amici, è finito su della sabbia che ha fatto perdere aderenza alla moto finendo contro la massicciata. Ogni soccorso è stato inutile. Sul posto la polizia stradale di Borgomanero.

Valsecchi invece è morto dopo avere tamponato, sulla tangenziale ovest di Vercelli, una Lancia Y guidata da una trentenne. Per il cinquantaquattrenne biellese non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto intorno alle sei e mezza del pomeriggio. La conducente dell’auto è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a Vercelli in codice rosso.

La polizia municipale del capoluogo si sta occupando dei rilievi e gli accertamenti e la dinamica dell’incidente sono in corso. Sul posto, con i carabinieri, per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e dei primi soccorsi, con il personale 118. La tangenziale è stata chiusa in entrambi i sensi e il traffico deviato su percorsi alternativi.