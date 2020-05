Rapina ai danni di un commerciante di Ticineto: due denunce

Ticineto – Una donna di 34 anni e un uomo di 40, residenti in provincia di Pavia, sono stati denunciati per rapina impropria in concorso dai Carabinieri di Ticineto. La rapina era stata compiuta a maggio, dopo che il titolare di una ditta monferrina aveva messo in vendita sul suo profilo Facebook due set da giardino per il valore di circa 800 euro. Il commerciante era stato contattato dalla donna che voleva acquistare i due set chiedendo però che fossero consegnati alla propria abitazione di Gambolò, in provincia di Pavia.

Il commerciante, giunto sul posto, aveva iniziato a scaricare la merce e al termine aveva seguito la trentaquattrenne in una stanza dell’abitazione per essere pagato. Al suo interno si erano però recate altre cinque donne e il quarantenne.

Qui la coppia aveva estratto lunghi coltelli e minacciato il commerciante che aveva deciso di andarsene intimorito per la propria incolumità. Da qui era partita l’indagine dei Carabinieri di Ticineto che sono risaliti alle identità dei due, denunciati poi all’Autorità Giudiziaria.