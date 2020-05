Alessandria – Intervento della Polizia Municipale di Alessandria, stamane, per sgomberare quattro cittadini stranieri non in regola che avevano occupato abusivamente la Casa del Mutilato di Alessandria. L’edificio in corso Borsalino dell’architetto alessandrino Venanzio Guerci, risalente agli anni ’40, era stato oggetto di ristrutturazione e da qualche giorno i cittadini avevano segnalato la presenza non consentita, chiedendo un intervento.