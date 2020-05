Sorpresi a fare ancora una volta assembramento nonostante i divieti: sanzionati

Casale Monferrato – Sei ragazzi, tutti originari dell’est Europa, sono stati sanzionati dalla Polizia di Casale Monferrato.

I sei, lo scorso giovedì pomeriggio, si erano ritrovati in piazza Martiri della Libertà, dando così vita a un assembramento, vietato dalle norme anti coronavirus.

I sei giovani non rispettavano la distanza di un metro tra di loro e, dalle successive indagini, è emerso che erano già stati multati per lo stesso motivo nel recente passato.