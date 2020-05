Coronavirus, in calo il numero dei morti ma nei templi crematori dell’Alessandrino liste d’attesa ancora lunghe

Valenza – Nonostante un netto nel numero dei morti, ancora non azzerato, a Valenza, al tempio crematorio Panta Rei, le liste d’attesa sono ancora lunghe una settimana e si può prenotare la cremazione di un congiunto solo dopo il 1° giugno.

Va meglio negli altri due tempi crematori della provincia, a Serravalle Scrivia dove le attese sono di uno o due giorni o ad Acqui con un impianto un po’ più piccolo e più o meno con le stesse liste d’attesa.

Ovviamente i numeri non sono gli stessi di due mesi fa quando si era in piena epidemia e i tempi di attesa si allungavano fino ad un mese, perché le salme in arrivo erano anche 30-40 al giorno, quasi senza più sapere dove metterle, sfruttando ogni spazio libero delle strutture. E dovendo aggiungere alle salme locali anche quelle che arrivavano da Bergamo, trasportate dai militari, perché i forni crematori di quella zona erano al collasso.

A Valenza, però, le cremazioni sono sempre andate avanti così come anche a Serravalle e ad Acqui. Circa una trentina al giorno per cui, numeri alla mano, non è dunque azzardato parlare di più di 1.200 salme cremate in questo periodo a Valenza e poco meno negli altri due crematori della provincia. E con ceneri che poi sono tornate a Bergamo, per quelle salme che erano partite da una delle città più contagiate del Paese.

Insomma, se altri hanno abbassato le serrande, nel campo delle cremazioni si è assistito esattamente all’opposto, con un superlavoro che ha portato addirittura varie aziende ad appellarsi al governo per chiedere minore burocrazia. Ciò che si chiedeva era di derogare all’imposizione dell’orario per potere far fronte al numero elevato di salme da cremare.

Moltissimo lavoro con prezzi che sono rimasti gli stessi, come anche affermato dai proprietari del tempio crematorio Panta Rei di Valenza: “Le nostre tariffe sono ferme al 2014 quando siamo nati a Valenza. Una cremazione si aggira su 540 euro. Non abbiamo assolutamente approfittato dell’occasione. Non sarebbe stato etico parlando di persone, di affetti, di dolore”.