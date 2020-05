Da Cambiamo – Senatore Massimo Berutti: per ilnuovo scalo ferroviario di Alessandria, confermati visione di Slala ed effetti positivi del modello “Ponte di Genova”

“La conferma che il nuovo scalo ferroviario di Alessandria sta prendendo forma in modo concertato tra tutti gli attori coinvolti dimostra ancora una volta le potenzialità e le capacità del territorio come polo logistico fondamentale per collegare l’Italia al mondo”.

È quanto dichiara in una nota il Senatore di Cambiamo! Massimo Berutti commentando il passo avanti compiuto per la realizzazione del nuovo scalo ferroviario di Alessandria a seguito del primo incontro dello Steering Committee, il Comitato direttivo degli enti coinvolti che ha messo a punto il cronoprogramma per i prossimi anni. “Mettere ad un tavolo i diversi attori di un’operazione complessa è la conferma della concretezza di Slala, che ha saputo dare subito un esito concreto ai lavori del Comitato e una visione di prospettiva su quello che verrà fatto nei prossimi mesi. Lo scalo riporterà l’alessandrino al centro della rete logistica con i porti liguri e con l’Europa. Una centralità – prosegue Berutti – che anche dalle parole del Presidente Slala Rossini vede confermato il coinvolgimento di Tortona e del sistema dell’area di Rivalta, che rappresenterà un valore aggiunto per l’integrazione dei servizi. Il modello virtuoso nato in Liguria per ricostruire il Ponte di Genova ha trovato nell’alessandrino un sistema strutturalmente pronto ad essere polo logistico diffuso e interlocutori attenti e capaci. I frutti verranno presto colti a vantaggio di tutto il territorio”.