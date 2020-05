Ex Ilva di Novi, fumata bianca: trovato l’accordo tra sindacati e ArcelorMittal, rientro al lavoro per 323 lavoratori

Novi Ligure – Fumata bianca all’ex Ilva di Novi Ligure. Nell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio è stato trovato un accordo tra i sindacati e ArcelorMittal per porre fine allo sciopero a oltranza che ormai stava andando avanti da una settimana davanti ai cancelli dello stabilimento impedendo l’ingresso e l’uscita delle merci. Dopo una lunga contrattazione, è stata trovata un’intesa per ripartire, seppur gradualmente, come spiegato da Anna Poggio della Fiom Cgil, presente all’incontro con la dirigenza della multinazionale insieme alla Rsu di Fim Uilm.

Questo porterà alla revoca dello sciopero a partire da domani e un ritorno alla produzione. Saranno reintegrati circa la metà dei lavoratori con la promessa dell’azienda di avere una cassa integrazione a rotazione ogni 10 giorni per garantire più equità possibile ai lavoratori.

Da domani, mercoledì 27 maggio, riprenderanno così il loro lavoro 110 operai che arriveranno poi a un massimo di 323 nei prossimi giorni. Questo in attesa del 5 giugno, data ultima fissata dal Governo per la consegna da parte di ArcelorMittal del piano industriale che in un primo momento doveva essere consegnato a fine maggio.