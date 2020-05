Fase 2, ieri ad Alessandria ha riaperto la Cittadella e le palestre hanno ricominciato ad accogliere i clienti

Alessandria – Come in tutte le città del Piemonte, anche ad Alessandria, da ieri, si è tornati a gustare la gioia di dare un calcio ad un pallone in luoghi lontani dal traffico.

Nel capoluogo mandrogno è la Cittadella, luogo simbolo di spazio e svago per gran parte degli alessandrini. La gente è felice, soprattutto i ragazzi.

L’ottocentesca fortezza è tornata a essere una gioia per molti: spazi immensi, verdi, silenziosi ma anche animati che sono mancati molto in questi mesi.

C’è chi porta a spasso il cane, chi mangia, chi tiene d’occhio i propri figli che giocano sulle altalene e, ovviamente, devono rispettare le distanze.

Poi c’è il bar che è aperto e anche lì mamme si distraggono prendendo un gelato e assaporando, così, un pomeriggio di quasi normalità.

Ovviamente bisogna sempre mantenere le distanze come sottolineato più volte dalle pattuglie della Polizia che girano per la città.

Città che, ieri, ha anche visto anche altre importanti riaperture.

Da lunedì 25 maggio, le palestre e le piscine di Alessandria hanno, infatti, riaperto dopo due mesi di stop. Una ripresa che non ripaga per un blocco che pesa violentemente sui bilanci visto che febbraio, marzo e aprile rappresentano i momenti più floridi per queste realtà. Ma bisogna ricominciare e rialzare la testa.

Gel, mascherine, distanze sociali e massima attenzione negli spogliatoi sono le nuove regole per tutti coloro che d’ora in poi varcheranno la porta di ingresso.

Nel complesso i gestori delle palestre, ieri, si sono detti soddisfatti. Unico neo la coda per entrare per via del documento da firmare ma a parte questo tutto è andato e ha prevalso il buon senso e il rispetto delle regole.