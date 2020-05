Folla per Frecce Tricolori a Torino, il caso finisce sul Tavolo di Pubblica Sicurezza

Torino (Ansa) – Finiscono sul tavolo di pubblica sicurezza gli assembramenti che si sono formati nel pomeriggio di ieri, in diversi punti di Torino, per il passaggio delle Frecce Tricolori. Ad annunciarlo, su facebook, è la sindaca Chiara Appendino.

“Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l’impegno, loro e di noi come Istituzioni, quando le cose funzionano – scrive – ma questo non è stato il caso. Porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza”.