Furti seriali ad inizio anno nell’Alessandrino e nell’Astigiano: i tre rapinatori hanno confessato

Asti – Contro di loro ci sono prove schiaccianti. Restano dunque in carcere Amarildo Ramushaj, 24 anni, Roland Disha, 37 anni e Zef Tuci, 27 anni, residenti in provincia di Alessandria, che hanno ammesso di essersi introdotti in alcune case dell’Astigiano e Alessandrino e di aver rubato gioielli, denaro e oggetti di valore.

I tre albanesi sono stati arrestati il 30 aprile scorso dai carabinieri di Alba per 23 furti seriali commessi tra gennaio e marzo.

Erano stati i militari della Compagnia di Alba, insieme ai colleghi di Alessandria, guidati dal sostituto procuratore della Repubblica di Asti, Laura Deodato, a risalire ai tre e arrestarli perché gravemente indiziati dei reati contestati.

Quattro mesi di indagini nel corso dei quali gli inquirenti avevano raccolto parecchi elementi indiziari che riconducevano ai tre.

Tutto era iniziato tra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020. Nelle zone di Alba e Bra si era registrato un numero insolito di rapine e furti in abitazione. Ventitré in totale i colpi censiti e riconducibili alla banda per un bottino complessivo che superava gli 85.000 euro.

I tre usavano sempre la stessa tecnica. Facevano ispezioni della zona e delle case da visitare, poi colpivano di sera e di notte, a volto coperto, cercando di non lasciare tracce e quando nessuno li avrebbe disturbati. Amarildo era quello che guidava la Ford Fiesta che avrebbero usavano per spostarsi.

Per quanto riguarda l’Alessandrino, sono accusati di aver colpito la notte del 26 gennaio scorso a San Marzano Oliveto, in una casa dove erano entrati, forzando una porta finestra e rubando un televisore, orologi e collane per oltre 3.000 euro.

Sempre in provincia di Alessandria altri colpi erano stati messi a segno a febbraio: a Terruggia, il 21, a Pecetto di Valenza il 22, il 28 e 30 di nuovo a Terruggia in cinque diverse abitazioni.

Altri furti sono stati commessi nell’Astigiano, a Canelli, dove avevano razziato due abitazioni, portando via tutti gli oggetti preziosi che avevano trovato, del valore di circa 12.000 euro in una casa, in un’altra denaro contante e gioielli. Avevano fatto visita anche a una cascina di Maranzana il primo febbraio e il 7 febbraio in un’altra a Canelli. Il giorno dopo a Mombaruzzo avrebbero tentato di mettere a segno tre furti, ma solo uno riuscito, in una villa dove si erano impossessati di oltre 35.000 euro di gioielli e un Rolex da donna.

Poi erano tornati a Canelli, ma avevano fallito un tentativo, mentre il 15 febbraio a Mombaruzzo erano entrati in un’altra casa e qui si erano intascati 20.000 euro di oggetti preziosi, tra i quali una collana Tiffany, un anello di fidanzamento e una fede nuziale.

Sempre nell’Astigiano, a Bruno, due furti tentati in due ville il 29 febbraio e in altre due riusciti, il 4 e il 6 marzo. Uno degli ultimi furti in serie il 7 marzo a Conzano, nel Casalese. I carabinieri erano riusciti a trovare una parte della refurtiva accumulata dalla banda.