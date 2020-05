Il linguaggio al tempo del virus: da “contaggio” a “recovery faund”

di Giusto Buroni – Siamo sinceri: un evento come la “Pandemia” è una cuccagna per giornalisti e “specialisti” di ogni genere, molto più di quanto non lo sia, per esempio, un’Olimpiade annullata. In una pandemia i giornalisti possono fare sfoggio di coraggio e intraprendenza (inversamente proporzionali al grado gerarchico) e gli specialisti possono esporre trionfalmente al “volgo” in ansia quelle straordinarie “conoscenze scientifiche” che hanno fatto di loro dei personaggi, appunto, “speciali”. E mentre i primi “lavorano” in condizioni decisamente e palesemente disagiate, i secondi, per lo più fregiandosi del titolo di “professore” (ma quanti ce ne sono in Italia!), se ne stanno intere giornate sprofondati in poltrona a rispondere con un sorrisetto di sufficienza e compatimento a domande banalissime e ripetitive, del tipo: “Quanto durerà l’emergenza?”, “Quando sarà pronto il vaccino?”, “Come avviene il contagio?”, “Quale tipo di mascherina è il più adatto?”. Una persona onesta si ritirerebbe in buon ordine, invece il “professore” (o anche il direttore di giornale, o il critico d’arte, tutto fa brodo, purché sia “intellettuale”) si esibisce spudoratamente, ma non gratis, offrendosi a un pubblico interessatissimo, e piuttosto preoccupato, di ascoltatori e lettori. Ma chi interroga, chi risponde, chi semplicemente racconta e informa deve usare un “linguaggio”, parlato e scritto, di cui deve avere la più grande padronanza (nella stragrande maggioranza dei casi si tratta poi solo della lingua “nazionale”, infarcita di anglicismi per amplificare l’effetto).

È appena tollerabile che per i più inesperti giornalisti la conoscenza del “linguaggio di lavoro” vada (rapidamente) migliorando in corso d’opera, viste l’imprevedibilità e la rarità dell’incidente. Non è per niente accettabile invece il principio che “basta che qualcuno capisca”, perché il pubblico è di tutte le età, di scarsa cultura medica e matematica, ed è di ogni latitudine, e oggi, in Italia come all’estero, comprende anche un notevole numero di “stranieri”, che non devono essere esclusi dall’informazione e dal dibattito, perché, oltre a rispettare ordinanze e decreti, potrebbero portare a loro volta un utile contributo alla soluzione dei problemi. Di qui l’importanza della correttezza del linguaggio usato per comunicare (un discorso che dovrebbe valere anche fra medico e paziente, ma questa è un’altra questione).

Per essere credibili bisogna conoscere l’italiano

Aggiungo qui una mia personale posizione, non del tutto scientifica, che però è un filtro efficace per scartare gran parte delle false informazioni (fake news) diffuse dai comunicatori; del resto l’accorgimento è largamente usato da tempo dal WEB per individuare i messaggi indesiderati (o Spam=Spiced Ham): infatti chi può dire di non avere mai trovato, relegata fra gli “spam”, appunto, la lettera di un insospettabile e rispettabile amico, oppure anche solo un codice PIN mandato da un’onestissima banca? Se mai ci si fosse chiesti il perché, sarebbe stato sufficiente andare e leggere l'”oggetto”, o anche il testo, del messaggio e si sarebbe trovato che conteneva uno o più gravi errori di ortografia o un vocabolo molto simile a una parolaccia comune, il che permette a un “moderatore intelligente” di attribuire automaticamente al mittente la qualifica preliminare di “indesiderato” (spammer). Con questo criterio, applicato col dovuto buon senso, io scarto di solito le persone o i documenti che non vale la pena ascoltare o leggere: nella purga potrà anche incappare qualche soggetto “buono” ma il materiale a disposizione nel campo delle “comunicazioni” è talmente abbondante e ridondante che il rischio di perdere un’informazione essenziale è relativamente basso. Ribadisco, anche se ovvio, che la correttezza ortografica e grammaticale (ma soprattutto semantica) di una comunicazione, soprattutto se generata da un’autorità di alto livello, è per me condizione necessaria, benché non sufficiente, a farmi accettare come legittima o sensata la comunicazione stessa. E chi non è d’accordo su questo mi offre un ulteriore motivo per metterlo automaticamente e inesorabilmente nella lista di coloro che non vale la pena che io ascolti.

Il Covid19 e i “Cambiamenti Climatici”

Naturalmente non tutti gli errori che si sentono pronunciare o si leggono sono di tale gravità da fare scattare il meccanismo di esclusione. Spesso sono semplicemente involontariamente comici e perciò saranno anche oggetto di questo articolo, che non ha la pretesa di smontare, senza serie “evidenze” scientifiche, le affermazioni dei tanti venerabili “sapienti” o “comunicatori” che in questi tre mesi di clausura ci hanno tormentato, irrimediabilmente per il nostro equilibrio mentale, con le loro sentenze, i loro giudizi e soprattutto le loro fantasiose e infondate illazioni e previsioni. Di tutto ciò la nostra pazienza si era già saturata in occasione degli altrettanto pretenziosi e inutili “studi” e profezie sui “cambiamenti climatici”: i “cervelli” appartengono certamente ad altri personaggi, ma le “scuole di pensiero”, e soprattutto i principi etici e i poteri economici che li ispirano tendono a coincidere, il che giustifica qualunque dubbio sulla qualità e sull’onestà della cosiddetta “comunità scientifica” mondiale (limitatamente ai Paesi dell’ONU, che credo rappresentino oltre il 90% della popolazione). IPCC per il clima e OMS per la salute sono la prova vivente delle mie affermazioni.

Pandemìa o pandémia?

Ho premesso che avrei dato la precedenza agli aspetti semantici del nuovo linguaggio sviluppatosi intorno al coronavirus, unendo l’informazione linguistica a quella tecnica, che è certo la più importante nella fase acuta della pandemia in cui ancora il mondo si trova. Suppongo infatti che la maggior parte del pubblico abbia avuto le mie stesse difficoltà di comprensione ascoltando le interpretazioni sommarie e frettolose (e ancor oggi contraddittorie) che danno, prima gli “esperti” della Protezione Civile e degli ospedali e poi i giornalisti, improvvisatisi “specialisti”.

Si può cominciare con la pronuncia di “pandemia”, che inizialmente e prima di stabilizzarsi in “pandemìa” ha deviato su “pandémia” a causa del Papa (straniero), che però si è corretto quasi subito, e di qualche luminare di fama internazionale a cui è stato chiesto l’autorevole parere sul “problema”. Per ciò che riguarda noi potenziali malati (italiani) si poteva senz’altro continuare a usare il termine familiare “epidemìa”, che nessuno avrebbe rischiato di sbagliare. Aggiungiamo subito, fra le parole protagoniste, il sorprendente “coronaROvirus” (fonte: Striscia la Notizia), che solo un parlamentare reduce da infarto poteva sbagliare, se, come me, era stato testimone di tutte le varianti del termine ospedaliero “coronarografia”, che da medici e pazienti (e loro parenti) viene abbreviato in svariati modi (da “coro” a “corografia”). Dalla stessa fonte è stato poi segnalato “seriologico” invece di “sierologico” sfuggito, per la fretta e la foga, a tanti illustri politici.

La medicina è la cura, non il vaccino

I termini tecnici medico-matematici in generale sono stati interpretati dai giornalisti con molta “libertà”, forse in base alle proprie esperienze sanitarie private, che hanno arricchito il comunicatore di un lessico dal significato incerto. E così si tende a dimenticare che “prevenzione” non è un “avvertimento” (prevalente un secolo fa), ma una “misura per evitare l’insorgere della malattia”; tanto che un esempio di prevenzione è il “vaccino”, che molti, a ogni livello di cultura, invocano ancora come “cura” per cancellare un virus dalla faccia della Terra, dimenticando che una volta che si sia già affetti da una certa malattia è inutile e dannoso farsi vaccinare contro di essa (è per questo che gli industriali del farmaco pregano e agiscono affinché la fase epidemica duri il più a lungo possibile, o meglio proceda ad “ondate” possibilmente prevedibili, per pianificare la produzione del vaccino e i relativi profitti). La “cura” è dunque il medicinale o il trattamento che rimedia ai danni già provocati dalla malattia e ricostituisce, per quanto possibile, organi e funzioni danneggiati. Come corollario di questi termini aggiungeremo gli interventi di “tracciamento” e i relativi strumenti, che devono essere ben distinti dalla terminologia precedente. Il “tracciamento” è il tentativo di ricostruire il percorso del virus per arrivare a determinare il focolaio di origine o il cosiddetto “paziente zero”. Si è parlato spesso di “tamponi” e di “esami sierologici”, che, per quanto richiesti ed eseguiti più o meno maldestramente su milioni e milioni di soggetti, indicano solo se una persona, per quanto asintomatica, e quindi solo sospettata di contagio attivo o passivo, abbia avuto a che fare col virus in tempi recenti. Quindi la donazione di “plasma iperimmune”, che comporta una vera e propria trasfusione di considerevoli quantità di sangue, non ha niente a che vedere con l'”esame sierologico”, che consiste nell’analizzare una solo goccia di sangue estratta da un dito per scoprirne gli anticorpi formatisi dal passaggio del virus in quell’organismo. Nel primo caso (tampone) si può solo affermare che il soggetto “positivo” è senz’altro affetto dal virus nel momento in cui gli viene prelevato il muco da analizzare, nel secondo (test sierologico) il soggetto positivo potrebbe anche essere “appena guarito”; per quanto tempo il “futuro positivo” sia infettivo prima di diventare positivo non è ancora dato sapere. Idem per il guarito dopo essere diventato “negativo” al test. Questo per dire che i due test più usati non hanno una grande affidabilità, neanche a fini diagnostici.

Il tampone è un mezzo diagnostico spesso inaffidabile

Tornando ai “tamponi”, che compaiono come il prezzemolo in tutte le considerazioni statistiche della pandemia, è stato necessario chiarire a poco a poco (e non è finita) i seguenti particolari:

il tampone non è una cura, ma un mezzo diagnostico, spesso inaffidabile (numerosi sono i “falsi negativi”, a causa dell’inadeguatezza del materiale per il test o dell’imperizia dell’operatore nel prelievo o nell’analisi); a causa dell’inaffidabilità, l’analisi viene ripetuta per conferma; sul paziente ritenuto guarito si eseguono due tamponi a distanza di giorni e devono risultare entrambi negativi. Se ne deduce che su un malato che guarisce si eseguano almeno tre tamponi durante il decorso della malattia e che per questo motivo a un certo “numero di tamponi” contati in un giorno non corrisponde mai un egual numero di “soggetti testati differenti” (che dovrebbero essere sempre molto meno numerosi, ma quanto, non si sa); il bastoncino con punta ricoperta di cotone, che raccoglie il muco dal naso o dalla gola, si trova ovunque in commercio (il “cottonfioc”), ma è bloccato nelle maglie dei mercanti il “reagente” che a contatto col muco rivela la presenza del virus; si possono fare relativamente poche analisi, e queste poche in momenti non programmabili, cosa che impedisce di seguire lo sviluppo nel tempo della malattia, ma anche di sfruttare i vantaggi di una diagnosi precoce; il “numero di tamponi positivi” che viene comunicato ogni giorno è del tutto fuorviante se le analisi non vengono eseguite tutte col medesimo protocollo e con lo stesso tipo di reagente; inoltre con tale numero occorrerebbe specificare (ma non lo si fa in TV): quanti di tali tamponi risultati positivi sono stati praticati a pazienti mai esaminati; quanti pazienti sono stati esaminati con tampone in quel giorno per la prima volta (e possibilmente a quali categorie sociali appartengono, classificandoli in base a professione, età o altro) solo così si potrebbe dedurre il numero di “nuovi contagiati della giornata”, ma anche in questo caso si dovrebbe fare riferimento alle dimensioni e alla tipologia del campione di cittadini esaminato (che può essere a maggiore o minore rischio di contagio, per esempio un campione di soli medici al lunedì e uno di pensionati richiusi in casa al martedì): insomma qualunque “numero di tamponi positivi” fornito non ha nessun significato se non sia accompagnato dalle caratteristiche quantitative e qualitative del campione esaminato.

In altre parole, non ha senso parlare di “numero di contagi in aumento” se si trovano 20 positivi in più del giorno prima quando il numero totale di tamponi eseguiti sia “significativamente” maggiore di 20 rispetto a quelli eseguiti il giorno precedente; vale a dire che se lunedì si eseguono 1000 tamponi con 80 positivi (8%) e martedì se ne eseguono 2000 con 100 positivi (5%) il contagio non è in aumento, ma in netta diminuzione (da 8% a 5%): oppure si è sbagliato a scegliere il campione, oppure i risultati si riferiscono a giorni (quelli dell’analisi in laboratorio), che non rispettano la tempistica con cui sono stati fatti i relativi prelievi. Questa situazione irrazionale si verifica ogni giorno, ancora dopo tre mesi, ma gli “esperti” ne traggono lo spunto per parlare a vanvera per un quarto d’ora. Per la cronaca, è stato spesso usato in queste discussioni il termine “denominatore”, di solito “comune” che in matematica permette, con numeri piccoli, di fare confronti fra le parti di un grande insieme a cui le parti in esame appartengono (un esempio notissimo di denominatore comune è il numero 100 usato per il calcolo delle “percentuali”).

Il vero significato delle percentuali

E proprio dal conteggio dei tamponi (positivi e totali) si deduce l’importanza del calcolo “ragionato” delle percentuali, che tuttavia è causa anch’esso di enormi malintesi, perché non è detto che qualunque conteggio sia convenientemente riconducibile a una percentuale. Infatti normalmente la percentuale è utile se si confronta una quantità “nuova” con una “vecchia” (antecedente), ma che sia più grande. Insomma, la percentuale è una frazione di una certa grandezza: per esempio il valore di un’azione che è più grande di “un ventesimo” rispetto al valore di inizio anno si dice che è cresciuto del 5% e se a fine anno ha un valore di tre quarti superiore a quello iniziale si dice che è cresciuto del 75%. Se a febbraio ci sono 10000 malati e a marzo ce ne sono 1000 in più il numero dei malati è cresciuto del 10% in un mese; se ogni mese si suppone una crescita del 10% ci si aspetta che ad aprile ci siano 10000+1000+1100=12100, con un aumento del 21% rispetto a febbraio ((12100-10000):10000X100=21). Prima o poi si potrebbe arrivare a 20000 ammalati, con una crescita complessiva del 100%, cioè, come anche i bancari capiscono, fino a un valore totale doppio rispetto a febbraio; ma a questo punto non ha più senso considerare dati “percentuali” più grandi di 100, perché i numeri maggiori di 100 sono poco “intuitivi” e comunque non utilizzabili nelle formule dei modelli matematici. Infatti i nostri bravi professori arrivano a capire che il 100% in più porta il totale al doppio, ma già al 200% (30000 malati) non capiscono che si tratta del triplo e quando si arriva al quadruplo (40000 malati) parlano tranquillamente del 400% di aumento invece del 300%, e nessun comunicatore, purtroppo, li corregge: anzi, ripetono l’errore pappagallescamente. Questo genere di errori (banalissimi), trasportato nei “modelli matematici” da medici o falsi matematici che ignorano la matematica, portano a previsioni di solito disastrose o comunque colpevolmente errate, che però non verranno mai smentite dagli “scienziati”, nonostante l’evidenza dei fatti.

Media non come “mezzo di comunicazione di massa” ma nel senso di media matematica

Passiamo ora brevemente al concetto di “media”, anch’esso usato abbondantemente da tutti gli “esperti” di pandemia e al quale, se sopravvivrò, mi piacerebbe dedicare un libro, anche se le conseguenze del suo uso errato negli ultimi 200 anni sono probabilmente irreparabili in tutti gli àmbiti in cui è stato utilizzato e tuttora si utilizza. La definizione della “media semplice” è nota a tutti, più o meno “inconsciamente”: si tratta di prendere le misure di una singola caratteristica (per esempio il peso) di tanti elementi omogenei (per esempio sassi), di sommarle e di dividerle per il numero (quantità) di quegli elementi: il risultato si chiama, nell’esempio fatto, il “peso medio dei sassi di quel gruppo”: e tutti sanno che ciò è un’utilissima semplificazione che spesso permette di considerare quei sassi come se fossero tutti uguali. Ci si accorgerebbe subito però che il peso “specifico” di alcune qualità di sassi può influenzare fortemente, in più o in meno a seconda che tali qualità siano più o meno rappresentate, il peso medio “percepito”; converrà allora definire una nuova “media” che tenga conto della differenza di peso specifico e, non a caso, questa nuova media si chiama “media pesata” ed è molto più complessa di quella semplice, ma, a parità di semplificazione dei calcoli, porta a risultati più credibili e più adatti alla misura (semplificata) che si sta eseguendo. Facciamo il caso della “temperatura media” che è alla base di tutte le truffe ambientaliste. Molto ingenuamente (o fraudolentemente) si calcola ancora oggi la temperatura media di una regione sommando i valori letti su alcuni termometri disposti “a caso” nella regione (o a bella posta in punti “critici”) e dividendo tale somma per il numero di termometri letti. Lo stesso si fa all’ISTAT per le precipitazioni piovose: si leggono i mm di pioggia registrati in un certo momento dai pluviometri delle centraline e si divide la somma delle letture per il numero delle centraline, pretendendo così di avere il valore medio delle precipitazioni in quella regione. Non c’è niente di più assurdo e antiscientifico: in un caso e nell’altro (temperatura o pioggia) si dovrebbe assegnare ad ogni centralina la rappresentatività di una certa superficie intorno ad essa, moltiplicare per ciascuna area i valori (di temperatura) letti, sommare le moltiplicazioni e dividere il tutto per l’area della regione: si ottiene così allora la “media, pesata sull’area della regione, della temperatura (o della pioggia)”. È intuitivo che questa “media” tiene conto in un modo facile ma preciso delle caratteristiche climatiche di ogni parte della regione in esame, ma, strano a dirsi, nel 2020 si usano ancora le “medie semplici”. Per esempio per “l’età media” è assurdo sommare le età di ciascuno e dividere per il numero di persone (presenti): è più corretto prendere ogni età rappresentata, moltiplicarla per il numero delle persone che hanno quell’età, sommare i risultati e dividere la somma per il numero totale di persone. Il valore che si ottiene (“età media pesata”) tiene conto meglio dei valori di età rappresentati in una certa popolazione. Precisazioni di questo tipo andrebbero fatte non solo in Italia, ma in tutto il “mondo dell’ONU” e in tutti i campi cosiddetti “scientifici”, compreso quello epidemiologico, in cui per esempio si fa la classifica dei decessi in ogni Paese (indice della “cattiveria” del virus nel mondo) senza rapportare il numero assoluto di deceduti al numero di abitanti di quel Paese; e meglio sarebbe rapportarlo alla densità media della popolazione di ogni Paese, visto che alla fine si è accettato unanimemente che il problema si risolve (?) “mantenendo una certa distanza tra le persone”, ridicolmente definita con la precisione del cm: 182 centimetri (!). Questi princìpi medioevali di affrontare la pandemia non fanno certo sfigurare la proposta di Trump di iniettarsi disinfettanti nelle vene o di assumere un farmaco spesso allucinogeno “mescolato a zinco”.

Strafalcioni pseudoscientifici

Veniamo ora al misterioso, ma fondamentale, “erreconzero” (recentemente rimpiazzato senza preavviso nelle cronache da un “erreconTI, che sembra più o meno la stessa cosa, ma che forse si calcola in università diverse da prima) che ha destato subito grande curiosità in coloro che hanno dimenticato (o non l’hanno mai saputa) perfino la matematica delle scuole medie (R sta per “rischio” e la neoarrivata “t” sta per “trasmissione” del contagio): tutti dovrebbero avere sentito e usato “numeri (o lettere) con indice” e sapere che gli indici possono essere “sottoscritti” (ossia “scritti in basso”) o, più raramente, per non confonderli con “esponenti”, “sovrascritti” (“scritti in alto”). Quelli sottoscritti richiederebbero la preposizione “con” (A3 si dovrebbe chiamare “A con 3”), che però familiarmente spesso si omette (“A tre”). Un esempio familiare è quello delle vitamine, identificate da lettere maiuscole con indice sottoscritto: si sarà detto inizialmente “vitamina B con 12”, anche se oggi in Italia si dice “vitamina Bidodici”. Allora nelle strane formule inventate dai matematici per pretendere di essere molto occupati anche durante una pandemia c’è anche questo termine R0 (“erreconzero” o “erre zero”) che, risultante da un’equazione che coinvolge tutti i dati epidemiologici, indica quante persone sane vengono infettate, in media (geografica) e in un dato tempo, per esempio un giorno, da una persona malata in una situazione favorevole al contagio, ovviamente. È chiaro che, in base alla definizione, se in una comunità esiste almeno una persona in condizioni di contagiare, il risultato dell’equazione dovrà sempre essere un numero positivo e mai nullo (altrimenti significa che l’equazione è stata impostata in modo errato). Invece per due mesi si sono sentiti giornalisti di altissimo livello (o più spesso spavalde giornaliste di primissimo pelo), che pretendevano di attendere con ansia il momento della fine della pandemia, “quando finalmente il valore di erreconzero sarebbe diventato negativo”. I “professori” non si scomponevano e dopo qualche timido tentativo di chiarire lasciavano correre. Comunque sia, faccio solo tre esempi: se R0=5, come dicono sia accaduto all’inizio in Lombardia, significa che un solo malato con uno sternuto tra la folla contagiava altre cinque persone in media; oggi dicono che R0 sia inferiore a 0,5, il che significa che in media ci vogliono due o tre persone malate che in un giorno starnutiscano in faccia a una persona sana per contagiarla; con R0=0,25 i maleducati che starnutiscono in faccia alla persona sana sono 4, e così via. Più diminuisce il rischio di contagio e più l’indice R0 si avvicina a zero, seppure non diventando mai zero. Più semplice di così. Ma è passato mezzo anno (e più) dal primo contagio di Wuhan e siamo ancora “da capo a quindici”, nonostante ogni giorno dalle 17 in poi tutte le TV ci somministrino questi numeri relativi ai “progressi” della giornata; in pratica si può dire che in tre mesi “la comunicazione” è riuscita a trasformare il simbolo “erreconzero” in “erreti”, semplicemente piazzando un nuovo contratto di ricerca in una università diversa (“piena di fisici nucleari”!).

Il nuovo idioma dei clinici

Veniamo ora a alcuni stati clinici del malato di Covid19: un soggetto che reagisce positivamente al “tampone” può essere “sintomatico” o “asintomatico” (ossia avere sintomi oppure no), ma nel caso del Covid19 ci si è voluti complicare la vita con la pretesa che alcuni dei sintomi sono poco evidenti e meno comuni di altri: chi presenta solo questi sintomi viene chiamato “paucisintomatico”, dal Latino “paucus”=”poco”. A che cosa sia servita questa distinzione bisognerà chiederlo a qualche professore a pandemia conclusa, ma dubito che ai professori di oggi interessi ancora conoscere i collegamenti tra latino-greco e terminologia medica.

Un’altra espressione è diventata familiare: la “curva dei contagi” o addirittura la “curva della pandemia”. Sono convinto che l’”uomo della strada” che, usando Excel, ha forse digerito il concetto di “grafico” o addirittura di “istogramma”, di fronte alla “curva” pensava subito a una sorta di “svolta” da affrontare girando il volante (o, in modo più “sostenibile”, il manubrio della bicicletta). Una volta capito che si tratta di un sinonimo di “grafico”, ha dovuto imparare che in una pandemia la “curva teorica” prima sale, poi riduce la velocità di salita fino a raggiungere un “picco”, che poi nel caso del COVID19 italiano si è rivelato essere un “plafond”, prima di diventare decisamente una “discesa” (con qualche titubanza nei giorni festivi, in cui risale per vari motivi); la discesa dovrebbe terminare a zero “asintoticamente”, mettendo ancora in difficoltà i giornalisti con un ulteriore termine (matematico) finora ad essi ignoto. Patetica poi è l’enfasi con cui i giornalisti chiamavano “esponenziale” l’andamento della crescita: sono sicuro che nessuno la collegasse all’”esponente di un’elevazione a potenza”, ma che piuttosto evocasse nella loro fantasia l’”ESPlosione” o l’”ESPansione”. Infatti, benché le curve di quel tipo (esponenziali) diventino lineari prima di raggiungere il “plafond”, non ho mai sentito parlare in questi tre mesi di “andamento lineare”: eppure dicesi “lineare” (o “direttamente proporzionale”) un tratto di curva (grafico) che cresca di grandezze uguali in intervalli di tempo uguali (in altre parole, in quel tratto, lungo o breve, il grafico è “rettilineo”).

Curve e controcurve

Tuttavia una curva come quella di una pandemia “teorica”, che permetterebbe di “predire” i momenti critici dello sviluppo e la conclusione della pandemia stessa si è vista ben poco, dato che la Protezione Civile ci ha sommerso con una “valanga di curve” (in realtà istogrammi) dalle forme più strane e diverse, quasi tutte con una definizione così complicata che non si è ancora finito di spiegarle dopo tre mesi. Infatti l’andamento più vicino alla fantomatica “curva della pandemia” sarebbe quello della “curva dei nuovi contagi”, che è impossibile da ottenere perché richiederebbe il monitoraggio giornaliero di tutta la popolazione “ancora sana” di una certa regione, oppure la segnalazione immediata giornaliera alla Protezione Civile di quanti presentino nuovi sintomi (che però non si può essere certi che siano stati contagiati). Quindi la “curva della pandemia” è un concetto del tutto virtuale; eppure sono sicuro di avere sentito i soliti “esperti” dissertare su quando si sarebbe raggiunto il “picco”, quanto sarebbe durato il “plafond” e quando si sarebbe potuta dichiarare cessata l’emergenza grazie al fatidico avvicinamento all’asintoto. Asintoto che, per rispetto ai morti, non può essere considerato a livello zero (alla fine di una pandemia tutto tornerà quasi come prima, con l’eccezione appunto di chi non è sopravvissuto alle cure previste dalle varie “eccellenze” ed è morto); il bello è che oggi, che i morti sembrano calare, almeno in Italia, nessuno osa confessare che le prime cure erano sbagliate, anche madornalmente, ma si è ordinato di dire che i nuovi pazienti si presentano ai medici in condizioni completamente diverse rispetto ai vecchi ed è miracolosamente più facile curarli, evitando spesso perfino la terapia intensiva. L’unica curva quasi veritiera è quella dell’”incremento giornaliero dei decessi”, che è la derivata della curva dei decessi totali giorno per giorno (e questa si è vista, specialmente nei primi giorni, evidentemente sempre crescente, anche se molti ne aspettavano l’impossibile discesa). Naturalmente tutte le previsioni ricavabili dalle varie “curve” sono andate disattese (di solito per colpa del “comportamento sconsiderato dei cittadini” e mai per la dabbenaggine degli “scienziati”), e di ciò si è cercato sempre di parlare poco, perché, parlandone di più, a qualcuno potrebbe anche venire in mente che in tutta questa “scienza globale” c’è qualcosa che non funziona, o, peggio, che funziona al servizio di interessi che non coincidono con la tutela della salute pubblica. E ripeto che queste stranezze si verificano in tutti i Paesi del Mondo che fanno capo all’ONU e che godono di un’organizzazione equivalente alla nostra “Protezione Civile” (e che, in questo caso, aderiscono all’OMS): purtroppo il solo che ha accusato decisamente l’OMS di questa strage è D. Trump, che con le altre sue fantasiose uscite sul problema pandemia si è giocato la reputazione; ma non è ancor detto…: il Nobel per qualche specialità potrebbe ancora essere suo.

Esistono, in conclusione, curve giornaliere e cumulative per ciascuna delle caratteristiche della pandemia, per esempio:

i contagi individuati i contagiati già ricoverati i ricoverati in terapia intensiva i ricoverati in via di guarigione (perciò anche eventualmente dimessi da terapia intensiva) i deceduti (solo cumulativo, perché il giornaliero dipende troppo dai tempi burocratici della denuncia), ma è ridicolo parlare ogni giorno di “decessi più di ieri” quando si dà il “cumulativo”: questa curva non scende mai (non può mai essere “meno di ieri”) e si dirà “numero dei decessi ad oggi”, mentre: può scendere la curva (cumulativa) dei ricoverati in reparto o in terapia intensiva, a causa delle dimissioni, dei trasferimenti o dei decessi. Tali curve (cumulative) forniscono di giorno in giorno la “pressione” sulle strutture ospedaliere ed è inutile dare il grafico dei valori giornalieri di incremento o decremento, mentre sarebbe utile conoscere di giorno in giorno la quantità (o meglio la percentuale) di posti disponibili in terapia intensiva, cosa che si è fatta negli ultimi tempi per rassicurare che è possibile curare anche tutti i casi non dipendenti da Covid19 (e che si potrebbero chiudere, o piuttosto destinare ad altri usi terapeutici i superospedali di Bertolaso, ma non si può ancora dirlo…).

I morti con e i morti per

Inizialmente fece scandalo il tentativo di distinguere sempre fra “deceduti a causa del virus” e “deceduti con virus”, cioè a causa di malattie debilitanti (anche pregresse) che l’azione del virus ha reso mortali; forse la distinzione non era inutile, per capire meglio quali organi sono colpiti dal virus direttamente e quali vengono ulteriormente indeboliti dal virus quando siano già stati compromessi da altri eventi acuti. Ma anche su questo, dopo tre mesi, la “scienza” non ha fatto chiarezza, anche perché si insinua (ma non è appurato) che il virus di oggi sia meno aggressivo di quello iniziale e abbia altri obbiettivi nell’organismo umano. Insomma: pare che le mutazioni del virus (da molti negate) siano più rapide delle scoperte delle migliaia di ricercatori di tutto il mondo che fin dall’ottobre scorso si sono messi, dicono, al “lavoro”. Queste migliaia di ricercatori si impegnano di più nell’inutile ricerca di un redditizio ma tardivo vaccino piuttosto che nella scoperta di farmaci mirati che curino la malattia di cui sono affette ormai milioni di persone (più di cinque), il 2-3% delle destinate a morire entro due settimane di sofferenze inammissibili ai giorni nostri.

Quando i climatologi devono fare i conti col Coronavirus e l’Ozono

Una piccola citazione la merita anche la parola “ozono”, come sostanza benefica, dopo trent’anni di ostracismo ingiustificato da parte degli ambientalisti, anche moderati. In realtà mi sono perso il momento storico in cui l’ozono (l’allotropo dell’ossigeno) è passato da disinfettante universale (anni ’70.’80), di cui tutte le persone amanti della pulizia dovevano procurarsi un “generatore” (ce l’ho ancora in un armadio), a uno dei peggiori inquinanti atmosferici, prodotto dal traffico in combinazione con la luce solare. Che sia un ottimo disinfettante è verissimo, dato che l’ozono si comporta, in versione gassosa, esattamente come l’acqua ossigenata, che è liquida, come tutti sanno, che possiede un atomo di ossigeno altrettanto instabile di quello dell’ozono: una volta staccatosi, questo atomo è fortemente aggressivo e si attacca, “bruciandolo”, a qualunque materiale che incontri, organico o inorganico. Ma mentre nessuno, neanche Trump, ha mai pensato di scolarsi una bottiglia di acqua ossigenata, se non per suicidarsi, la paura di Covid19 rischia di riportare pericolosamente alla ribalta l’ozono (che stranamente in televisione nessun “professore” collega più all’aggressività dell’”ossigeno libero”). Un sito datato 2016 indica ancora l’ozono come pericolo grave per la salute in ogni categoria di età, ma i siti più recenti lo riabilitano, chiamando a testimone l’ISS, indicandolo come “l’agente disinfettante più efficace contro allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria e nell’acqua, anche rispetto ai detergenti chimici. Essendo un gas più pesante dell’aria, si diffonde negli ambienti in maniera capillare, penetra nei tessuti in profondità e raggiunge anche i punti più nascosti, là dove si annidano batteri e allergeni”. L’unica “colpa” dell’ozono una quarantina di anni fa fu quella di lasciarsi “bucare” dal CFC (clorofluorocarburo) emesso dai vecchi frigoriferi rottamati (fenomeno del resto mai confermato scientificamente, neanche con l’osservazione da parte di satelliti), lasciando così passare i “terribili” raggi ultravioletti che fino ad allora (ma anche oggi) erano usati abbondantemente in spiaggia (elioterapia) e nei centri estetici (raggi UVA), causando tanti melanomi da arricchire migliaia di chirurghi oncologici e facendo morire altrettanti poveretti che non avevano altra colpa che prendere il sole al mare, oppure di abbronzarsi alla “lampada” per motivi di lavoro (pubblicitari, rappresentanti o PR sono ancora oggi i più accaniti clienti degli “abbronzanti veloci”). Il tempo che passa e le “esigenze commerciali” fanno sì che pochi “giovani” abbiano notato le oscillazioni della fama di ozono e raggi ultravioletti. E forse accadrà lo stesso per la plastica, che a fine 2019 aveva raggiunto il massimo della demonizzazione e a metà del 2020 è la più importante materia prima per proteggersi dal virus. Da un anno all’altro si attende anche la riabilitazione del DDT, che si è dimostrato indispensabile per la lotta contro i parassiti africani. E’ di oggi l’esortazione ad attivare tutti i climatizzatori, che, secondo certi “studi” indebolirebbero il virus (ma secondo altri, si affrettano a smentire, sarebbero dannosi. Il giornalista chiede:”Allora che fare?” e il professore risponde serio: “In questi casi, approfondire!”). Queste strane “riprese” di popolarità portano sempre con sé gli enormi interessi economici che ognuno può facilmente immaginare. Si pensi per esempio ai miliardi (e agli schifosi trafficanti) che ha mosso un oggetto insignificante e tutto sommato economico come la “mascherina chirurgica”, per il fatto di dovere essere distribuita ogni giorno a miliardi di persone.

Grammatica fatta a pezzi; da “Contaggio” ad “Accellerazione”

Esauriti sommariamente i principali problemi semantici, vorrei concludere con alcuni aspetti di grammatica e ortografia che hanno alleviato la tristezza e anche la noia dei servizi giornalistici, dei dibattiti politici e dei talk show che da tanti mesi turbano la nostra clausura.

La prima parola che in questa storia mi ha fatto sorridere, ma ben presto irritare, è proprio “contaGGio” (e tutti i derivati), a cui moltissimi non hanno dato peso, per disattenzione e per motivi geografico-dialettali. All’origine della diffusione del virus in Lombardia quasi tutti annunciavano “una preoccupante acceLLerazione dei contaGGi nella reGGione del LodiGGiano”. Certo, per accorgersene bisognava lasciarsi martellare dai telegiornali, perché al giorno d’oggi questo tipo di errore nella comunicazione scritta viene corretto automaticamente dal computer usato dal giornalista per preparare l’articolo, magari vocalmente (ciononostante ho trovato su un sito Facebook un “anticrittogRamMici” di cui la presuntuosa “intellettuale” ambientalista accusa il computer). E poi c’è la scusa (che io non accetto da chi è pagato per parlare al pubblico da radio e TV) che in molte regioni d’Italia anche nelle Scuole Superiori si abbonda in consonanti doppie nella lingua parlata, ma si giura di saperle scrivere correttamente singole quando è il caso. Il che può essere spesso vero, ma improbabile proprio per “contaggio”, per la sua somiglianza-assonanza con “conteggio” (“si conteGGiano i contaGGi”, pensa il giornalista-pronto-a-tutto, ma ignaro di etimologia e di processi di formazione delle parole). Del resto sono pochissime, alcune ricercate, nessuna con “attinenze”, le altre parole italiane terminanti in -agio senza raddoppio della “g”; mi vengono in mente, oltre ad “agio”: adagio, disagio, presagio, nubifragio, naufragio, randagio, suffragio, plagio, malvagio, palagio, mentre abbondano quelle in -aggio e ancor più in -eggio; il (la) giovane giornalista la grammatica non l’ha mai saputa e allora applica un criterio simil-democratico e raddoppia le “g”.

Il secondo termine più appariscente, che ricorre proprio nelle emergenze in cui bisogna fare tutto subito, è “il prima possibile”: è una forma apparsa in Italia negli anni ’80 per tradurre i dialoghi dei film e telefilm americani che abbondano di “as soon as possible” e di “at the earliest”, ma non è accettabile nella lingua italiana per vari motivi elencati in uno studio della Crusca (2012) e perché, dico io, si dovrebbe poter dire allora anche “il dopo possibile” o “il poi possibile”, espressioni che farebbero ridere i polli. Quindi non mi importa che lo dicano tutti i “leader”, da Conte alla Meloni, figuriamoci, e da tutti i direttori di gran giornali: io lo correggerò sempre come espressione linguisticamente inaccettabile.

Al terzo posto metterei la serie di verbi transitivi usati, chissà perché, col complemento di termine invece che col complemento oggetto: “a me preoccupa”, “a noi spaventa”, “a me sorprende”; chi le pronuncia si crede già molto bravo per non avere commesso l’errore più comune (che più che altro è un “anacoluto”) del doppio pronome: “a me mi sorprende”, ecc. (un ricordo di quando da bambini si diceva “a me mi piace”, e anche in casa ci sgridavano). Devo dire che in tanti anni di televisione solo una volta, e recentemente, ho sentito un “intellettuale” dire affettatamente “me, meraviglia che…” e devo ammettere che l’effetto non è stato dei migliori, ma è un fatto che “a me meraviglia” sia un errore, e anche grave (per chi pretende di parlare secondo le leggi della grammatica).

Un altro errore comune, a volte imputabile alla fretta, è del tipo “bisogna tenere presentE le restrizioni”, “il premier ha reso notO gli articoli del decreto”, e simili discordanze tra aggettivo e sostantivo.

A proposito di mascherine e di spesa a domicilio si sono visti ovunque annunci con “consegnamo”, senza la “i”; ma anche di “insegnamo” se ne sono visti tanti: e che cosa insegnano quelli che non conoscono neanche le regole elementari?

Poi ci sarebbero cento altri strafalcioni per i quali mancherebbe lo spazio, e così mi limito a trascrivere le strane pronunce di “recovery fund”, trasformato per un paio di settimane in “fAUnd” (tuttora usato da Berlusconi), prima di assestarsi su “fand”; e poi l’esilarante pronuncia “responsABBility”, sfoggiata recentemente a Bruxelles anche da Conte, ma che sento dire così da una cinquantina d’anni da parte degli “Italiani all’estero”, ai quali sembra difficile pronunciare tre “i” quando trovano scritto “responsibility”.

Concluderei dicendo che è inutile sventolare da tre mesi tanti tricolori e cercare ancora di organizzare “flash-mob” nazionalisti quando non si è uniti neanche nella conoscenza del proprio linguaggio.