Sessantenne esce di strada e perde la vita nel Casalese, la causa forse un malore

Villanova Monferrato – Grave incidente, intorno alle sette del pomeriggio, nel Comune di Villanova Monferrato, alle porte di Casale.

Un uomo di circa 60 anni è uscito di strada mentre percorreva a bordo della sua auto la strada provinciale 31.

Immediato l’intervento degli uomini del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, guidati dal Capitano Christian Tapparo, insieme ai colleghi delle stazioni di Balzola e Ticineto e una squadra dei Vigili del Fuoco di Casale Monferrato.

Secondo quanto accertato la causa dell’incidente potrebbe essere stato un malore.

Un testimone ha, infatti, riferito di aver visto l’auto procedere a velocità non elevata e, a un certo punto, sbandare a destra e a sinistra per poi uscire di strada.