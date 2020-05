Asti: troppi assembramenti nell’ultimo fine settimana, la movida finisce sul tavolo del Prefetto

Asti – Al centro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Asti,

ieri c’è stata la questione della movida.

Gente riversata in strada e non tutte le restrizioni anticontagio sono state rispettate.

Il Prefetto ha richiamato tutti alla necessità di controlli sul divieto di assembramenti auspicando una consapevolezza diffusa dell’importanza di proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili ed appropriati.

E’ stato lo stesso sindaco di Asti, Rasero, ad evidenziare alcune criticità da lui personalmente riscontrate dovute al gran numero di persone che fra sabato e domenica hanno manifestato tutto il loro desiderio di svago mettendo a dura prova le norme di distanziamento sociale e l’obbligo delle mascherine.

Al termine del Comitato il Prefetto ha chiesto di monitorare ulteriormente la situazione tenendo particolarmente d’occhio i bollettini epidemiologici. Fra le righe un monito molto chiaro: è più che legittimo il desiderio di tornare alla normalità, ma se venisse registrata una recrudescenza della pandemia, le autorità non esiterebbero ad adottare nuovamente misure più restrittive nella libertà delle persone.