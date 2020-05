Uomo trovato morto in casa al Rione Isola a Vercelli

Vercelli – Tragica scoperta, ieri pomeriggio, a Vercelli al Rione Isola, in via don Lorenzo Rossi.

Un uomo di 57 anni di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stato trovato morto in casa.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, poco dopo le due e mezza, quando i vicini di casa hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco perché dalle scale si percepiva un terribile odore provenire dall’alloggio dell’uomo che nessuno dei vicini aveva visto negli ultimi giorni.

La squadra del Comando provinciale di Vercelli, intervenuta insieme alla Polizia, ha garantito l’accesso all’appartamento, dove l’uomo è stato trovato morto, e fornito il supporto necessario alle operazioni del medico legale che ha dichiarato il decesso del cinquantasettenne.

Sul posto polizia, 118 e medico legale per gli accertamenti di routine.