Cinquantenne precipita con il parapendio a Brignano Frascata, ricoverato in prognosi riservata

Brignano Frascata – Un uomo di 50 anni residente a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, Davide Catelani, è precipitato, oggi pomeriggio, col parapendio in un canalone in frazione Miola, nel Comune di Brignano Frascata. L’incidente si è verificato poco prima delle 15.

L’uomo si era lanciato da una piattaforma in frazione Cà del Monte, a Brignano Frascata, ma poi, come ha riferito un testimone che ha subito dato l’allarme, ha perso il controllo ed è caduto.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso della Croce Rossa e di due squadre dei Vigili del Fuoco, oltre che dei Carabinieri di San Sebastiano Curone. Catelani è stato trasportato all’ospedale di Alessandria.

I medici si sono riservati la prognosi a causa di un trauma alla schiena.