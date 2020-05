Controlli della Municipale ad Alessandria: undici persone sanzionate

Alessandria – Nell’ambito di un monitoraggio costante del territorio, lunedì la Polizia Municipale di Alessandria ha individuato tre situazioni critiche subito sanzionate. Lungo la tangenziale per Acqui Terme gli agenti hanno fermato un furgone denunciando l’autista, impegnato nella distribuzione di materiale pubblicitario che a bordo del mezzo trasportava 3 cittadini pakistani e 2 afgani, privi dei titoli di soggiorno. In piazza della Libertà è stato poi multato un cittadino per attività di accattonaggio molesto.

Sempre lunedì sono stati sgomberati quattro cittadini extracomunitari che avevano occupato la ‘Casa del Mutilato‘.

L’Amministrazione comunale aveva, infatti, contattato la società proprietaria dell’immobile per chiedere la messa in sicurezza e la sanificazione dell’edificio. D’intesa con la proprietà, la Polizia Municipale è quindi intervenuta per sgomberare il locale occupato abusivamente. Gli occupanti sono stati denunciati per violazione in materia di immigrazione e occupazione abusiva di immobile oltre che segnalati alla Questura di Alessandria. La società proprietaria ha provveduto, successivamente, alla messa in sicurezza degli accessi all’edificio.