Covid19 Italia: tornano a salire contagi e decessi

I nuovi casi da coronavirus in Italia sono 584 in più, un incremento maggiore rispetto a quello (+397) registrato ieri. In aumento anche i morti, 117 (ieri erano stati 78), il che porta il totale a 33.072. Gli attualmente positivi sono 50.966

Agi – Sale a 231.139 il numero dei casi totali di Coronavirus nel nostro Paese: sono 584 in più, un incremento maggiore rispetto a quello (+397) registrato ieri. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 50.966, con un decremento di 1.976 rispetto a ieri e i guariti 147.101, in aumento di 2.443. Oggi i morti sono 117 (ieri erano stati 78), il che porta il totale a 33.072.

Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: 505 i pazienti in terapia intensiva (16 in meno di ieri), 7.729 i ricoverati con sintomi (188 in meno) e 42.732 in isolamento domiciliare (1.772 in meno). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 67.324, per un totale di 3.607.251.

I numeri della Lombardia

In Lombardia oggi sono stati registrati 216 nuovi positivi e 58 decessi. Numeri in aumento rispetto a ieri, che portano il totale dei casi a 87.801 e quello dei morti a 15.954. In calo di 440 unità il numero degli attualmente positivi (24.037), mentre i dimessi/guariti sono 766 (47.810) e i tamponi effettuati 12.503 (697.561 in totale).

Questo il quadro tracciato dai dati giornalieri sull’epidemia di coronavirus, fornito dalla Regione Lombardia. Ai nuovi casi registrati, segnala la Regione, vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni. Ieri c’erano stati 159 casi positivi e 22 decessi.