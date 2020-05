Da Amag Spa: finti tecnici Amag e Alegas continuano ad aggirarsi nei sobborghi alessandrini

L’azienda precisa: “Non fateli entrare in casa, i nostri tecnici si presentano sempre con tesserino di riconoscimento e auto aziendale”

A distanza di qualche giorno dalle precedenti segnalazioni, finti tecnici Amag e Alegas continuano ad aggirarsi per i sobborghi alessandrini (in particolare a San Michele e Valle San Bartolomeo, ma non solo), cercando di entrare nelle abitazioni con la scusa di sopralluoghi, sostituzione contatori, prelievi per controllo della qualità dell’acqua.

Il Gruppo Amag Spa non ha naturalmente nulla a che fare con questi personaggi, e si riserva di rivalersi sui responsabili in quanto parte lesa sul fronte dell’immagine.

Il Gruppo Amag Spa ribadisce che gli addetti delle società del Gruppo sono autorizzati a recarsi in case private o in aziende solo con apposito tesserino di riconoscimento, e con auto aziendale.

Il consiglio è di non fare entrare in casa nessun individuo sospetto, e di avvertire sempre e comunque le forze dell’ordine, che sono già allertate e operative.