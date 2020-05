Da giugno l’ospedale di Tortona tornerà all’era pre-Covid

Tortona – A partire da giugno l’ospedale di Tortona tornerà alle funzioni pre-Covid, forse con qualche reparto in più vista la mole di attività di questi mesi.

Grazie, infatti, alle recenti nuove strumentazioni acquistate dal Comitato, la speranza, per i tortonesi, è quella di avere una Rianimazione, la Cardiologia e un Dea di primo livello. Insomma, una struttura con tutti i servizi essenziali e con la garanzia di tutti i reparti funzionanti.

Nell’ospedale tortonese, riconvertito in Covid, solo il 52% dei pazienti curati nel Covid Hospital era del Tortonese: il 14% arrivava da fuori provincia e il restante 34% da Alessandria, Novi, Casale e altri comuni del territorio.

Il numero dei ricoverati è, nelle ultime settimane, sceso nettamente e ciò dimostra una tendenza netta alla diminuzione di pazienti che necessitano di cure ospedaliere. L’intenzione è dunque quella di iniziare la riconversione della struttura, riportando reparti e servizi non-Covid già a breve, con il ritorno dei primari in servizio prima dell’emergenza, oltre a completare il progetto per il nuovo reparto di Riabilitazione.

In questo senso è atteso un cronoprogramma che terrà conto del tempo necessario per gli interventi di sanificazione della struttura.

Inoltre, sarà necessario aprire al più presto il bando per il primario di Pronto soccorso. All’Asl ci stanno lavorando così come per sostituire gli altri primari prossimi alla pensione.