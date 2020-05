Da Lega Camera: in Fase2 approvato Odg per più liquidità ad aziende tessili, alimentari e della ristorazione

Roma – “Approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna il governo a immettere ulteriore liquidità per le aziende tessili, alimentari e della ristorazione. Tre comparti fondamentali gravemente danneggiati dal lockdown in seguito all’emergenza Covid-19. Fino ad oggi, questo governo che tanto annuncia ma poco fa, non è stato in grado di sostenere le aziende e, in concreto, non ha fatto praticamente nulla per aiutare questi settori che rappresentano un orgoglio per tutto il Paese. La Lega vigilerà perché agli annunci corrispondano i fatti. La sopravvivenza di queste aziende è fondamentale in termini economici, sociali e occupazionali”.

Lo dichiara il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, primo firmatario dell’Odg approvato.