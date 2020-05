Da Lega Salvini Piemonte: risorse aggiuntive per 7 milioni col Bonus artigiani per far ripartire il settore in Piemonte

“Giusta e legittima”, così viene definita la richiesta avanzata da Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte, di includere tra i nuovi beneficiari del Bonus Piemonte anche le attività artigiane operanti attraverso i laboratori.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha confermato durante la seduta odierna del Consiglio regionale che la Giunta sta lavorando per reperire le risorse che servono per sostenere sia dal punto di vista economico sia da quello occupazionale le attività artigianali fortemente danneggiate dal lockdown. La Giunta vuole infatti ampliare al massimo la platea dei beneficiari.

“Noi ci faremo portavoce della richiesta – dichiara il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni (nella foto) – e in questa direzione abbiamo già presentato un emendamento da oltre 7 milioni di euro per estendere il Bonus. Stiamo già lavorando insieme alla giunta e all’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano per rispondere in tempi brevissimi alle sollecitazioni degli operatori. Il settore artigiano concorre col suo lavoro a tenere alto il valore del made in Italy e della sua importante filiera. È uno sforzo importante – conclude Preioni – e siamo orgogliosi di poter affermare senza timore di smentita che la Regione Piemonte, grazie all’impegno corale, è l’unico ente nel panorama nazionale che ha interpretato e sta interpretando con questa forza risposte concrete e rapide ai problemi causati dalla pandemia”.