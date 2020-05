Droga nascosta nei sedili e nel cruscotto dell’auto, denunciato quarantunenne astigiano

Asti – Un quarantunenne astigiano, già sottoposto all’obbligo di firma, è stato denunciato dalla polizia per spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti della Questura di Asti aveva notato una Volkswagen Polo che percorreva ad alta velocità corso Don Minzoni in direzione di corso Torino.

I poliziotti avevano così deciso di procedere ad un controllo del veicolo, sul quale viaggiavano due uomini, risultati entrambi interessati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’attenzione degli agenti era stata attirata in particolare dal passeggero e si è allora proceduto ad una perquisizione personale di entrambi gli occupanti dell’auto. All’interno di una tasca della giacca a vento del passeggero, la Polizia ha trovato un bilancino digitale tascabile di precisione.

Gli agenti hanno così approfondito il controllo, estendendo la perquisizione al veicolo, all’interno del quale, ai lati del sedile del passeggero, sono stati trovati due involucri di cellophane contenenti presumibilmente della cocaina. Inoltre, all’interno del cruscotto della portiera sempre al lato passeggero, è stato trovato un panetto rettangolare di sostanza biancastra granulare, presumibilmente mannitolo, utile per tagliare le sostanze stupefacenti.

Il materiale rinvenuto, sottoposto a narcotest da parte del personale della polizia scientifica di Asti, sarebbe risultato essere proprio cocaina, per un peso complessivo di circa 2,5 grammi, e mannite, per un peso di circa 27 grammi.

Il quarantunenne astigiano è così stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.