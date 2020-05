Ex Ilva, doccia gelata per i lavoratori: dal 22 giugno dodici settimane di cassa integrazione

Novi Ligure – A distanza di poche ore dall’accordo siglato ieri con i sindacati per una ripresa, sia pur a turnazione, è arrivato stamane un comunicato da parte di ArcelorMittal che ha gelato nuovamente le trattative in corso: un documento diffuso alle segreterie territoriali alessandrine di Fim, Fiom e Uilm e nel quale si prevede la sospensione del lavoro e l’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) a partire dal 22 giugno, per un periodo di 13 settimane, quindi sino all’inizio di settembre. L’ammortizzatore sociale riguarda indistintamente i 666 dipendenti attualmente in forza allo stabilimento novese.

Mittal ha giustificato questo ennesimo cambio di rotta con “la prosecuzione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto in tutto il territorio nazionale ed internazionale i cui effetti continuano ad avere riflessi in termini di calo di commesse e ritiro degli ordini prodotti”.

I sindacati, a questo punto, sono pronti a chiedere un nuovo incontro con i vertici di Arcelor Mittal e provare a trovare un accordo con il gruppo franco-indiano. Questo non prima del 5 giugno, quando l’azienda è attesa dal Governo per presentare il piano industriale. Da quella data in poi Fim, Fiom e Uilm talloneranno la dirigenza per capire quale futuro il gruppo ha previsto per lo stabilimento di Novi Ligure e provare a reintegrare più lavoratori possibili.