Il fallimento Atm: un pasticcio sinistro senza capo né coda

Alessandria (Andrea Guenna) – Non si riesce a capire cosa c’entri il dissesto col fallimento di Atm. Perché questo si legge nell’ex foglio della Fca stamane in edicola. Rendo noto al collega autore dell’articolo che il dissesto si applica agli enti pubblici mentre Atm (l’azienda dei trasporti municipali) era una Spa, cioè una società per azioni, quindi privata, fallita il 14 luglio 2016 e la notizia del conseguente procedimento giudiziario conferma trattarsi di bancarotta fraudolenta (nel senso che c’è la frode). Tutto sarebbe chiaro se non si leggesse l’articolo dell’ex foglio della Fca dove, ad un certo punto c’è scritto che Atm doveva fallire prima, “almeno dalla fine dell’esercizio 2009 quando lo stato di dissesto era conclamato”. Ammesso e non concesso che il virgolettato corrisponda a quanto detto dal pm, è probabile che il pm Tiziano Masini abbia preso un granchio, attribuendo la precaria situazione amministrativa di Atm al dissesto del Comune di Alessandria dichiarato nel 2012. Infatti tra i due enti non poteva esserci nulla in comune poiché il Comune di Alessandria era solo un socio di Atm, che era una società di capitali (Spa), per cui non poteva coinvolgere i soci nelle proprie vicende finanziarie. Per tutti questi motivi non si capisce quale responsabilità possano avere i politici alessandrini del periodo di riferimento, e si capisce ancora meno perché i sindaci Fabbio e Rossa non siano indagati mentre altri amministratori pubblici sì. Probabilmente perché titolari delle azioni e quindi parti lese. Anche se la Rossa ha sancito il fallimento Atm con la sua Giunta e Fabbio ha tentato di salvare l’azienda. In tutto sono indagate 28 persone: gli assessori al bilancio (2007-2016) Luciano Vandone, Pietro Bianchi, Matteo Ferraris, Giorgio Abonante, i componenti dei C.d.a. di Atm presidenti Gian Paolo Lumi, Gian Paolo Cabella (attuale sindaco di Novi), Gianfranco Cermelli ed Ezio Bressan; i ragionieri capo del Comune di Alessandria Antonello Paolo Zaccone e Carlo Alberto Ravazzano; i revisori dei conti.

In tutta questa vicenda, al di là degli aspetti più marginali, mi preme evidenziare due cose: come si spiega la svalutazione dei crediti vantati da Atm chiesta dal Comune di Alessandria, e quella legata alla trattativa tra l’assessore a bilancio e finanze di Palazzo Rosso Luciano Vandone e la sindaca di Milano Letizia Moratti, in merito alla cessione di Atm Alessandria ad Atm Milano.

Per il primo punto ricordo che è stato l’Osl (Organismo Straordinario di Liquidazione), durante il mandato della sindaca Rita Rossa (Pd) e della sua giunta, a chiedere ad Atm di ridurre l’entità dei crediti nei confronti del Comune. La richiesta è stata incomprensibilmente accettata nonostante che quei crediti fossero soldi dei contribuenti e non potessero essere variati in nessun modo. Ciò ha comportato un forte danno finanziario per Atm, il classico colpo di grazia.

Per il secondo punto è doveroso ricordare che l’assessore Luciano Vandone era riuscito a raddrizzare i conti di Atm, al punto che aveva un valore complessivo, compresi gli immobili e i parcheggi, di oltre 20 milioni di euro. L’azienda era stata sostanzialmente risanata dalla giunta Fabbio con lo stesso Vandone – siamo nel 2010 – che aveva praticamente chiuso la trattativa con Letizia Moratti sindaca di Milano per l’acquisizione di Atm Alessandria da parte di Atm Milano. Peccato però che nel 2011 la sinistra meneghina vinceva le elezioni ed eleggeva sindaco Giuliano Pisapia. Quell’accordo divenne carta straccia grazie anche all’assessore al bilancio Bruno Tabacci che bloccava il documento per il quale mancavano solo le firme.