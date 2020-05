Oltre alle task force ora si moltiplicano le scorte

Milano (Sonia Oliva) – La prefettura di Varese ha deciso di assegnare la scorta ad Attilio Fontana a causa del “clima incandescente” che da due giorni si “respira” intorno al governatore lombardo. Oltre a minacce sul web, a Milano, sono “apparsi” anche due murales con la scritta “Fontana Assassino”, firmati CARC (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo). Fontana è seguito da un’auto di scorta con un agente: un provvedimento di quarto livello.

Sulla sua pagina Facebook, dove Attilio Fontana conferma di avere la scorta precisando di non averne fatto richiesta, scrive: “Su alcuni quotidiani oggi si legge che mi è stata assegnata la scorta. Confermo la notizia e sottolineo che non si tratta di una richiesta ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti. Per me – ha detto il governatore – non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre”. L’avvocato Jacopo Pensa, difensore di Attilio Fontana, ha dichiarato: “Stiamo raccogliendo decine e decine di minacce sui social network, sono tantissime e fanno parte di questo clima d’odio”. Il governatore della Lombardia non è però l’unico. Sotto scorta anche la Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina per le minacce e gli insulti ricevuti sui social. Due uomini la seguono nei suoi spostamenti. Analoghi provvedimenti anche per il viceministro della salute Pierpaolo Silieri (M5S), in seguito a pressioni per tentativi di corruzione e minacce ricevute per la sua attività politica. In particolare, per la destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus. Non solo. Su Silieri, da qualche mese, sta lavorando anche la redazione de Le Iene (programma di Italia 1). I colleghi Filippo Roma e Marco Occhipinti sono sulle tracce di un probabile conflitto d’interessi che coinvolgerebbe la moglie del viceministro. Sembrerebbe, infatti, che la moglie di Silieri, lavori come agente rappresentante per l’azienda che ha vinto l’appalto per la fornitura di mascherine al Policlinico Umberto I di Roma. Come avviene per tutti gli agenti di commercio (a meno che la signora Silieri non abbia deciso di lavorare per la gloria), anche alla moglie del viceministro spetterebbe una percentuale sulle vendite. E allora, sarà una coincidenza che il contratto di fornitura sia stato firmato giusto dieci giorni dopo la nomina di Silieri a viceministro? I misteri in Italia non finiranno mai. Per ora, speriamo solo che le scorte a politici e governatori vari, non diventino come le task force (tante e molto costose), volute dal governo per lo studio delle fasi della pandemia.