Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag Spa: è previsto un importante piano di investimenti infrastrutturali fino al 2034

Alessandria – “Domenica scorsa alle 10,30 di mattina ad Alessandria abbiamo riscontrato un consumo record di acqua: oltre 30.000 litri al minuto. Un picco determinato sicuramente anche dalle necessità legate alla situazione particolare che la nostra comunità sta vivendo a causa del Covid 19. In ogni caso il nostro sistema ha retto benissimo allo stress e le nostre tecnologie ci permettono di monitorare, minuto per minuto, la situazione della distribuzione della risorsa acqua. Il consumo totale giornaliero della giornata di lunedì, ad esempio, ha superato il valore del giorno precedente, senza però registrare dei picchi di consumo istantaneo significativi, e il consumo su base settimanale si attesta nella media del periodo”.

A parlare è Alfonso Conte, Amministratore Unico di Amag Reti Idriche, la società del Gruppo Amag Spa che gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in una vasta area che comprende Alessandrino, Acquese, Valle Bormida e Langa Astigiana, per un bacino complessivo di circa 157 mila abitanti.

“Nel corso di maggio – sottolinea Conte – i nostri tecnici hanno monitorato in maniera costante la curva dei consumi idrici – grazie ad evoluti strumenti di telecontrollo a distanza che consentono di avere il polso della situazione ora per ora e di verificare i flussi e la qualità del servizio erogato, riducendo al contempo i consumi di energia elettrica necessaria alla distribuzione dell’acqua nelle case e nelle aziende del nostro territorio di competenza”.

Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo Amag Spa (nella foto), sottolinea l’importante piano di investimenti infrastrutturali previsti fino al 2034, grazie ai quali Amag Reti Idriche si prefigge di erogare un servizio sempre più capillare e di elevatissima qualità: “Nel novembre 2019 Amag Reti Idriche, Gestione Acqua e Comuni Riuniti Belforte Monferrato, le società titolari della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Egato6, hanno sottoscritto un contratto di rete denominato Rete Idrica AGC. Presiederò personalmente – ha spiegato Arrobbio – il Comitato di Gestione della Rete Idrica AGC fino al 2022 – , e lavoreremo affinché la gestione del servizio idrico integrato sia ottimale e sinergica, e consenta gli importanti investimenti infrastrutturali indispensabili per

garantire alla popolazione un servizio idrico in continuo miglioramento”.