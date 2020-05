Si sposano due clochard di Faloppio: quando c’è l’amore c’è tutto

Como (Sonia Oliva) – Un amore nato sulla panchina di un parco, vicino alle sponde del lago di Como, già palcoscenico di storici matrimoni. Oggi, dopo dieci anni di fidanzamento, Silvia e Alessandro (nella foto de La Repubblica), due clochard di Faloppio, si sono sposati in Comune a Como. I festeggiamenti per le nozze sono stati allestiti al dormitorio di Via Sirtori, quella che è diventata la “loro casa”. Invitate tutte le persone che dormono lì, i volontari della Caritas, della Croce Rossa e dei City Angels. I due sposi, si sono conosciuti quando Silvia (che oggi ha 36 anni) viveva ancora con i genitori. Uno scambio dei numeri di telefono e l’inizio della corte che Alessandro (53 anni) comincia a fare a quella che sa essere la donna perfetta per lui. “In poco più di un’ora Alessandro mi ha raccontato tutta la sua vita e mi ha insegnato che dimostrare affetto e amore non è un male”, ha raccontato Silvia a “La Provincia di Como”.

L’abito per il matrimonio della sposa è stato regalato dallo sposo, mentre al completo dello sposo ha pensato il custode del dormitorio. Una vita incerta per questa nuova famiglia ma Alessandro è convinto che qualsiasi cosa succeda, saranno sempre uniti. Silvia ha ricordato una promessa che le ha fatto il neo marito: “Considerato che mi ha rubato il cuore, mi ha assicurato che lo custodirà con cura perché se prova a romperlo, io muoio”.

L’amore è una cosa meravigliosa… infiniti auguri da tutti noi della redazione di Alessandria Oggi.