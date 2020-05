Trasportava l’amnèsia, un nuovo tipo di droga: arrestato corriere

Torino (Ansa) – Arrestato dai carabinieri in Val di Susa un 40enne, cittadino italiano, per possesso di droga.

L’uomo, residente a Sant’Antonino di Susa, è stato fermato durante un controllo stradale. Aveva con sé un etto di amnèsia, una potente variante della marijuana che si ottiene spruzzando la pianta con metadone, eroina e sostanze chimiche per potenziarne l’effetto psicotropo. Nell’abitazione del 40enne i carabinieri hanno trovato altri 8 etti di droga, tra hashish e marijuana. In corso le indagini dei carabinieri per verificare la provenienza della ‘nuova droga’.