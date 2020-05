Ara un campo e trova tre bombe risalenti alla seconda guerra mondiale, intervenuti gli artificieri

Albugnano – Stava arando tranquillamente il suo campo quando si è imbattuto in qualcosa di decisamente inaspettato, tre bombe da mortaio italiane, da 81 mm, risalenti alla seconda guerra mondiale.

Protagonista della vicenda un agricoltore di Albugnano, nell’astigiano, che ha portato alla luce i tre ordigni mentre stava lavorando in un campo.

Appena si è accorto di quanto era affiorato sul terreno, ha avvertito i carabinieri e, in collaborazione con la Prefettura, è stata prima recintata l’area e poi è stato chiesto l’intervento degli artificieri della Brigata Taurinense.

Le bombe sono state fatte detonare in sicurezza in un campo vicino a quello in cui è avvenuto il ritrovamento alla presenza dei carabinieri di Castelnuovo Don Bosco e di una squadra della Croce Rossa.