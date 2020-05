Dalla Città di Casale Mto. riapertura cantieri

Sul sito del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it/CantieriOver58 è stato pubblicato l’avviso di riapertura dei termini dei cantieri di lavoro per persone over 58 anni.

La nuova scadenza di presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 12 giugno 2020.

Coloro che avevano già presentato la domanda tra il 4 e il 19 marzo 2020, non devono più fare nulla.