Esce domani l’atteso album di Nek

Modena (Sonia Oliva) – Esce domani (venerdì 29 maggio) ad un anno di distanza, l’album di Nek (al secolo Filippo Neviani), Il mio gioco preferito – Parte Seconda.

Un momento difficile per tutto il mondo e, in particolare, per la musica, i concerti, gli eventi. Ma Nek, al secolo Filippo Neviani, nonostante la pandemia e il lockdown ha puntato sulla ritrovata libertà. “Ho avuto solo per un attimo il dubbio di non uscire con questo progetto – racconta il cantautore emiliano – ma io fermo non ci sto neanche se mi puntano una pistola alla tempia. La musica non si ferma, la mia musica non si ferma. Senza musica morirei”.

Nell’album dieci brani:”alcuni scritti insieme ai sette usciti un anno fa ne “Il mio gioco preferito – Parte Prima, alcuni durante l’ultimo tour e altri in questo ultimo periodo” ha spiegato Fiippo Neviani. “Ma il filo conduttore non si è perso, anzi. Il comune denominatore tra le due parti è parlare della vita, della mia o di quella degli altri come semplice portatore di emozioni”.

In epoca pre-covid per presentare gli album, gli artisti organizzavano live nelle librerie o in music pub. Con le attuali restrizioni e l’obbligo del distanziamento sociale, impossibile organizzare una presentazione classica. Così, per presentare il nuovo lavoro, il cantante ha organizzato un concerto senza pubblico sul piazzale della Rosa a Sassuolo, la sua città. Una presentazione che Nek “condividerà virtualmente“ con il suo pubblico, domani sera (venerdì 29 maggio) dalle ore 21.00 in radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su www.rtl.it

“È un primo passo, in un momento in cui le alternative che si prospettano per i live sono diverse: da quelli con pochi spettatori allo streaming a pagamento, passando per i concerti in salotto. Stiamo cercando le soluzioni migliori per accontentare tutti, ma la macchina organizzativa è complessa. Al momento non sono previsti appuntamenti live”.