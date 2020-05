Grave una bambina di sette anni morsa da una vipera nel biellese

Vercelli – Resta riservata la prognosi per una bambina vercellese di sette anni, morsa nei giorni scorsi da una vipera durante una passeggiata a Bielmonte.

La piccola stava partecipando a un’escursione con i familiari nei prati vicino al piazzale Due della località turistica sulle montagne della provincia di Biella. Era sola quando ha incrociato la vipera che l’avrebbe morsa a un braccio. Forse in un primo momento neppure la mamma della ragazzina ha realizzato pienamente quel che era successo, si è avviata al vicino Wind Over Bar dove ha fatto vedere ai gestori i piccoli buchi sul braccio della figlia.

Lei il serpente non l’aveva visto e il danno sembrava non aver provocato gravi conseguenze. Nel bar le hanno comunque passato dell’ammoniaca sulla ferita e la famiglia si è diretta con la propria auto verso il pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano. Lì la situazione è precipitata le condizioni della bambina sono peggiorate velocemente e allora è stato deciso di intubarla e disposto il trasferimento con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove resta per il momento ricoverata.