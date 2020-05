“Revenge Porn”, in manette ventunenne che aveva pubblicato foto e video hard dell’ex compagna

Alessandria – È finito con gli arresti domiciliari dell’ex compagno, l’incubo di una ventunenne, umiliata e sbeffeggiata dall’uomo nonché padre del suo bambino.

Lui, Hibraim Abdennebi, 21 anni, nato ad Alessandria, è ora ai domiciliari al termine di un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Alessandria.

Tutto era partito da una relazione basata sulla gelosia del giovane.

Fin dall’inizio del rapporto, infatti, il ragazzo aveva manifestato comportamenti malati, arrivando a farsi dare tutte le password del telefono della donna e dei vari profili social, per verificarne il comportamento.

Il giovane aveva manifestato reazioni anche violente e prepotenti e, in alcuni casi, aveva costretto la compagna a mostrare il cellulare o a farsi consegnare lo smartphone. Tutto questo fino al Capodanno 2019 quando la donna, nella propria abitazione, con i genitori in casa, aveva deciso di troncare la relazione.

Il ragazzo, infatti, aveva manifestato con più forza ancora la sua indole morbosa e aveva cominciato a minacciare di diffamare la vittima se non avesse cambiato idea sul loro rapporto. E così, dopo un momento di stasi conseguente al lockdown, dal 19 maggio era iniziato il calvario, culminato il 23.

Lo stalker infatti si era recato a casa di lei e aveva minacciato di picchiare i genitori se la ex compagna non avesse accettato di vederlo.

A quel punto il ventunenne, ottenuto quanto voluto, aveva preso il cellulare della ex e con un paio di forbici era riuscito a farsi seguire fuori casa. Fortunatamente la ventunenne ha però trovato il modo di allontanarsi un attimo e a chiamare la Polizia che ha individuato l’uomo con ancora le forbici sebbene non in possesso del telefono della giovane.

Proprio con quello smartphone, nella notte, Abdennebi aveva cominciato a pubblicare foto e video della vittima in atteggiamenti sessualmente espliciti sui profili Instagram e di WhatsApp della donna, noncurante delle suppliche della vittima, avvertita di quanto stava succedendo da amici.

La ragazza, alla fine, si è rivolta alla Polizia che domenica ha messo fine alla brutta vicenda.

Gli agenti della Mobile hanno infatti rintracciato l’uomo a casa di un amico al Cristo con ancora il telefono in mano.

Il ventunenne è stato così arrestato. Fondamentale, in tutta l’operazione, la collaborazione tra Polizia e Procura di Alessandria che ha coordinato l’indagine con il dottor Fabrizio Alessandria.