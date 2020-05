Ritorna il calcio: Coppa Italia dal 13 giugno

Roma (Adnkronos) – Il calcio italiano riparte. L’annuncio arriva al termine dell’incontro tra il mondo del calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durato circa 40 minuti, in cui sono intervenuti tutti i partecipanti, per arrivare alla fumata bianca. La data è stata definita dallo stesso ministro con il Premier Giuseppe Conte. Si parte il 13 giugno con la Coppa Italia, mentre la Serie A completa partirà il 20 giugno, mentre il 17 si dovrebbero tenere i recuperi rimasti della giornata precedente. Oltre alla Serie A nelle stesse date potrebbe partire anche la Serie B. “La serie A riparte il 20 giugno, il mio auspicio è che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia”, ha detto Spadafora, al termine dell’incontro con le componenti del calcio. “Abbiamo fatto una riunione molto utile, come detto il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbero state tutte le condizioni di sicurezza e dopo l’ok del Cts. L’Italia sta ripartendo è giusto che riparta anche il calcio”, ha aggiunto Spadafora.