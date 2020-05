Trapiantati i polmoni bruciati dal Covid19 a un ragazzo di 18 anni

Si tratta del primo intervento in Europa di questo tipo. Il governatore Fontana: la sanità lombarda si conferma un’eccellenza italiana

Milano (Sonia Oliva) – A un ragazzo di 18 anni, ridotto in fin di vita dal Covid19, sono stati trapiantati entrambi i polmoni che il virus, nell’arco di pochi giorni, aveva reso completamente incapaci di respirare normalmente. L’intervento, il primo in Europa di questo genere, è stato eseguito dai medici del Policlinico di Milano, sotto il coordinamento del Centro nazionale trapianti, con il Centro regionale trapianti e il Nord Italia transplant program.

Il 18enne italiano, Francesco, era perfettamente sano ma il virus, non guarda in faccia nessuno e può colpire chiunque. I suoi polmoni sono stati “bruciati” dal Covid-19, perdendo ogni capacità di respirare in modo autonomo.

Francesco è stato ricoverato il 6 marzo in terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. Due giorni dopo il ricovero è stato intubato e il 23 marzo collegato all’Ecmo, una macchina per la circolazione extracorporea. I suoi polmoni erano però già totalmente compromessi e i medici hanno deciso di tentare l’intervento, trapiantandoglieli entrambi per provare a dargli una possibilità di vita.

I medici hanno inserito Francesco in una lista d’attesa, specificandone l’urgenza e due settimane fa sono stati individuati gli organi idonei, donati da una persona deceduta in un’altra regione e negativa al coronavirus.

“Riuscire a compiere quello che appare quasi un miracolo, in piena pandemia – commenta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – dimostra ancora una volta l’eccellenza della sanità lombarda. Esprimo a nome della Giunta e di tutti i lombardi le più vive congratulazioni a tutta l’equipe del Policlinico di Milano e al Centro Nazionale Trapianti, per essere stati pionieri di una pratica che potrà essere replicata in tutto il mondo, ma soprattutto per aver ridato la vita a questo giovane paziente, colpito in modo drammatico dal virus. A Francesco l’augurio più grande di tornare presto in forze”.