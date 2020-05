Aveva nascosto la droga nella tubatura del condominio dove abita la madre, in manette spacciatore astigiano

Asti – Era uno spacciatore ormai conosciuto nelle zone dell’Astigiano, Cesare Saracco, 50 anni, e i Carabinieri avevano ben presente anche i suoi clienti che variavano da chi si recava in trattore a prendere le dosi, a chi ci andava in taxi e uno anche su una sedia a rotelle.

Noto anche il protocollo che l’uomo attuava: se la droga era già disponibile, allora lui rispondeva con un semplice squillo, quale segnale di “via libera” per raggiungerlo a casa. Il cliente, appena arrivato sotto la sua casa, faceva un altro squillo per avvisare della sua presenza e, poco dopo, scendeva il “fornitore” che cedeva lo stupefacente secondo un tariffario ormai consolidato.

Ma quello che i militari non riuscivano ad individuare era il deposito della sostanza stupefacente: a giudicare dal via vai di clienti, monitorato e documentato in diversi appostamenti e intercettazioni, era evidente che l’uomo doveva tenere in qualche luogo, diverso dalla sua abitazione di Monale, il grosso quantitativo da cui attingeva per confezionare e spacciare le dosi ogni giorno a qualsiasi ora. Le indagini portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Villanova, infatti, avevano documentato almeno 500 cessioni provenienti non solo dall’Astigiano, ma anche dal Torinese e dal Cuneese.

Alla fine a tradirlo è stata una telefonata con la madre. L’anziana, infatti, ovviamente ignara di essere intercettata dai carabinieri, aveva chiesto al figlio quando sarebbe andato a trovarla come se fosse da giorni che non si recava a farle visita ma i carabinieri, che lo pedinavano continuamente, sapevano invece che lui il giorno prima si era recato proprio nel condominio in cui abitava la donna. Era evidente, dunque, che vi era andato non per far visita alla madre ma per attingere altra droga per nuove dosi.

Per non dare troppo nell’occhio, infatti, Saracco aveva scelto la casa dell’anziana madre, ad Asti. In apparenza i viaggi erano motivati come visite alla donna, in realtà lui, dopo aver comprato dei quantitativi ingenti di droga, li nascondeva nel cortile del condominio in cui abita la donna. Aveva modificato un tratto di tubatura condominiale per poterci infilare un thermos metallico che, anche se trovato, non avrebbe mai potuto portare a lui.

Una perquisizione minuziosissima dei carabinieri che si sono avvalsi anche dell’aiuto dei cani antidroga, ha consentito di trovare il nascondiglio nel cortile che custodiva circa mezzo chilo di cocaina non tagliata per un valore di circa 60.000 euro.

Da quel giorno è in carcere e mercoledì scorso è stato condannato con rito abbreviato a 8 anni di reclusione e 30.000 euro di multa. Il processo è stato istruito dal pm Laura Deodato che aveva condotto e coordinato le indagini dei carabinieri di Villanova.