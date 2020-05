Bertram Derthona, presa l’ala Augustin Fabi

Tortona – Innesto in casa Bertram Derthona. Il club bianconero ha acquistato l’ala di 29 anni Agustin Fabi, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca dell’APU Gsa Udine. Nato a General Roca, in Argentina Fabi si è però formato in Italia: arrivato nel nostro paese nel 2009, in maglia Benetton Treviso conquista subito lo Scudetto Under 19 e fa il proprio debutto in Serie A. Nel 2010/11 si trasferisce a Patti, in Serie B1, annata in cui viene eletto Miglior Under 21 del campionato al termine di una stagione chiusa a 15 punti di media.

Disputa il campionato successivo in maglia Treviglio, in Divisione Nazionale A: in regular season Agustin viaggia a 11 punti di media, migliorandosi nelle tre partite di playoff in cui totalizza quasi 13 punti a partita. Nelle due annate seguenti Fabi indossa la prestigiosa casacca della Viola Reggio Calabria, prima in Divisione Nazionale A e poi in DNA Silver.

All’inizio dell’annata 2014/15 fa ritorno a Treviso, in maglia De’ Longhi: in Veneto rimane per due anni consecutivi, raggiungendo i playoff in entrambe le occasioni. Nel 2015/16 è tra i protagonisti dell’annata conclusa solo con l’eliminazione in semifinale promozione per mano della Fortitudo Bologna, poi sconfitta da Brescia in finale playoff.

Dopo la conclusione della sua esperienza in maglia De’ Longhi, Fabi torna per la seconda volta in carriera a Reggio Calabria, società dove rimane per i successivi due campionati in cui viaggia a 12 punti di media. Nel 2018/19 disputa il Girone Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West con la maglia della Benacquista Latina: Agustin emerge come uno dei migliori realizzatori del torneo a quasi 18 punti a partita, frutto di una grande precisione nel tiro da tre punti (44% su 6.5 tentativi a partita), a cui ha aggiunto 3.6 rimbalzi e 3.6 assist di media. Con la squadra laziale raggiunge la Final Eight di Coppa Italia, arrendendosi alla De’ Longhi Treviso – poi vincitrice – ai quarti di finale, e i playoff promozione, conclusi con l’eliminazione per 3-2 per mano di Montegranaro agli ottavi di finale.

La grande stagione in maglia Latina gli vale la chiamata dell’ambiziosa Udine, con cui disputa la stagione 2019/20 nel Girone Est del campionato di Serie A2 Old Wild West, chiuso a 7.8 punti e 2.7 rimbalzi di media. Ora arriva alla Bertram Yachts Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.