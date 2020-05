Da Gal Giarolo Leader: la rinascita dei mulini (piano di sviluppo locale 2014-2020)

Al recente Bando 7.6.4., ripubblicato nel 2019 dal Gal Giarolo Leader per venire incontro ad ulteriori richieste di investimenti di valorizzazione territoriale, hanno partecipato, insieme ad altri 18, i Comuni di Albera Ligure, Carrega e Mongiardino con proposte progettuali finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei Mulini di Santamaria, Berga e Pravaglione, localizzati in Val Borbera.

L’investimento presentato complessivamente si attesta sui 140.000 euro – cofinanziabili dai Fondi Leader nella percentuale dell’80% – e riguarda tre differenti tipologie di progetto:

ad Albera Ligure si intende potenziare e rendere fruibile il piccolo borgo che ospita l’omonimo Mulino ad acqua – ancora funzionante – attraverso un’opera di ingegneria naturalistica che ne renderà accessibile il collegamento con il Comune; il Comune di Carrega – dopo la felice ristrutturazione del Mulino di Magioncalda (ottobre 2019) – ha presentato un progetto per rendere visibile, visitabile e utilizzabile l’antico Mulino di Berga, in stato di completo abbandono dagli anni ’60, operando sulla sua accessibilità, gli spazi interni e gli elementi di finitura, con l’obiettivo di garantirne la funzionalità; l’Amministrazione di Mongiardino ha proposto un intervento di valorizzazione dell’intero edificio, anch’esso in stato di abbandono e addirittura risalente ad una originaria edificazione del 1600.

Si tratta, in tutti i tre casi, del pregevole intento di recuperare una delle tradizioni locali più rappresentative della Val Borbera, sia dal punto di vista strutturale che storico, potenziando in modo intelligente l’offerta turistica, inserendo nella promozione di queste vallate la fruibilità di circuiti originali e riattivando in sinergia l’antico “Sistema dei Mulini” – abbandonato e scomparso a partire dagli Anni Settanta – ma significativo e caratterizzante nei secoli passati per la macina di grano, mais e castagne.

L’avvio degli investimenti è subordinato all’approvazione formale di queste tre proposte da parte del Gal Giarolo Leader che pubblicherà la relativa graduatoria entro il prossimo mese di giugno 2020.