Dodi Battaglia in streaming

Milano (Sonia Oliva) – Lunedì 1 giugno, giorno del compleanno di Dodi, si terrà “Dietro la collina – Dodi Day in Streaming”. A partire dalle ore 18.30 fino alle 20.00 circa, gli iscritti al Fan Club potranno assistere ad una diretta durante la quale l’artista parlerà in libertà, verranno trasmessi dei filmati realizzati per l’occasione, risponderà alle domande dei fan e suonerà live.

Dodi sarà affiancato dal figlio Daniele, speaker di Radio 105. La diretta verrà trasmessa nel gruppo privato appositamente creato e disponibile al seguente link: https://www.facebook.com/groups/DodiBattagliaFanClub

Verrà ammesso chi dimostrerà di appartenere al DB Fan Club fornendo l’indirizzo email indicato al momento dell’iscrizione ed il numero di tessera.

Non essendo stato possibile il 18 aprile 2020 tenere l’evento in programma all’Oratorio San Filippo Neri a Bologna a causa dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, Dodi ha deciso di organizzare ugualmente qualcosa di appositamente dedicato agli iscritti al fan club, in aggiunta e non in sostituzione della riunione “Dietro la collina”.

Sul sito di Azzurra Music è disponibile il modulo per l’iscrizione. Chi aderirà, riceverà il CD realizzato apposta per il Fan Club, la tessera nominale, i numeri arretrati della newsletter mensile, la possibilità di accedere a sconti sulla memorabilia, sul materiale discografico oltre alla possibilità di partecipare all’incontro annuale che quest’anno si terrà a Bologna, non appena le condizioni di sicurezza lo